María Corina Machado hace sorpresivas declaraciones sobre violación de acuerdos de Barbados (+Video)

Este viernes la ahora candidata a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado, declaró que a su juicio, esto no implica “que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza, definitivamente hubiese sido violar el acuerdo, pero eso no pasó”. Esto en relación a la sentencia del TSJ que de alguna forma busca anular el proceso de primarias ocurrido el pasado 22 de octubre.

Las sorpresivas declaraciones las hizo en entrevista con el medio internacional Infobae, donde también expresó que “el Tribunal puede decir lo que le dé la gana, pero el hecho fáctico está allí, es irreversible”.

Es de recordar que entre los acuerdos de Barbados se establecía que las primarias pautadas para el 22 de octubre se tenían que llevar a cabo y no se podían impedir bajo ningún motivo. Con base en este tratado, María Corina Machado dejó claro que “las primarias no son anulables”, al tiempo que expresó “yo creo que el Gobierno está tensando la liga, pero no se ha roto”.