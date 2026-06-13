Mundial 2026: Periodistas tienen estas limitaciones en la rueda de prensa

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El Mundial 2026 apenas comienza y ya ha dejado una de las primeras controversias fuera de los terrenos de juego y no es para menos. En las últimas horas, una situación ocurrida durante conferencias de prensa oficiales ha generado debate entre periodistas, aficionados y usuarios en redes sociales por la gestión del idioma en los encuentros con los futbolistas.

Todo ocurrió en ruedas de prensa separadas protagonizadas por Achraf Hakimi y Vinicius Junior el pasado viernes 12 de junio. En ambos casos, periodistas intentaron formular preguntas en español, pero fueron interrumpidos por los moderadores del evento, quienes recordaron que las intervenciones debían realizarse obligatoriamente en inglés de acuerdo con el protocolo establecido.

Mundial 2026

El episodio llamó especialmente la atención porque tanto Hakimi como Vinicius tienen una relación directa con el idioma español y salieron a defender de alguna manera a los periodistas.

El defensor marroquí desarrolló los inicios de su carrera en España y domina el idioma con fluidez, mientras que el atacante brasileño lleva varias temporadas comunicándose habitualmente en español debido a su trayectoria con el Real Madrid.

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La situación generó aún más comentarios cuando Hakimi intervino para dejar claro que no tenía inconveniente en responder preguntas formuladas en español. Su reacción fue interpretada por muchos como una muestra de apertura hacia los medios de comunicación que cubren el torneo desde distintos países.

Las imágenes y los testimonios de lo ocurrido no tardaron en viralizarse, alimentando una discusión sobre la conveniencia de restringir determinados idiomas en un campeonato que se celebra en América del Norte y que cuenta con México como una de las sedes principales.

Algunos defendieron la necesidad de un idioma común para facilitar la logística de las conferencias, mientras que otros consideraron que limitar preguntas en español resulta difícil de comprender dadas las características multiculturales del torneo.

Por ahora, la controversia continúa generando conversación y se suma a las historias que están marcando el arranque del Mundial 2026, un torneo que ya demuestra que la atención no solo se concentra dentro del campo de juego, sino en lo que pase afuera del mismo.