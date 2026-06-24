Mundial 2026: Insólita predicción que podría cambiar el partido entre Brasil y Escocia en Miami

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La selección de Brasil disputará este jueves su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se espera el debut de Neymar. El conjunto amazónico viene de sumar un empate ante Marruecos y un triunfo sobre Haití que la deja en la cima de la clasificación.

Brasil enfrentará a Escocia para definir los cupos a la ronda de dieciseisavos de final. Pero más allá de lo futbolistico, la semana pasada tras el primer partido del once sudamericnao, una vidente brasileña logró mover las redes sociales al afirmar que la participación de su país será interrumpida por una presunta invasión alienígena en pleno campo de juego.

Un relato con desesperación

"Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba", reseñaron algunos medios argentinos sobre el relató de la mística conocida como Vó Bahiana a sus seguidores,

visiblemente afectada por lo que describió, la mujer insistió en la claridad de sus visiones y manifestó su temor ante la coincidencia del calendario mundialista.

"Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso. Me está diciendo que este 24 de junio va a pasar algo muy malo en ese partido en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos", dijo.

El partido de este jueves está pautado para las 6:00 pm, misma hora que Haití enfrentará a Marruecos, siendo esta última selección la que está necesitada de puntos para avanzar en el Grupo C.

Las autoridades del torneo prevén un lleno total y una gran convocatoria de fanáticos en las tribunas, dado que ambas escuadras han sido de las más respaldadas y acompañadas por sus respectivas aficiones desde el pitazo inicial de la Copa del Mundo.