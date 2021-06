Jonathan Cecotto: El joven que completa la dinastía

Motores

Mencionar el apellido Cecotto en Venezuela es pensar en uno de los deportistas más grandes de la historia de nuestro país, pero es un apellido que con el tiempo trascendió a las siguientes generaciones y se ha convertido en un sinónimo del deporte motor del país, siendo el menor de la dinastía Cecotto (Jonathan) el último en lucirse está vez en el Lamborghini Super Trofeo, transmitido por las pantallas de nuestro canal hermano MERIDIANO TELEVISIÓN.

Lamborghini Super Trofeo

Jonathan Cecotto tiene 22 años de edad y es el hijo del legendario Johnny Cecotto (doble campeón mundial de motociclismo) habló de manera exclusiva para Meridiano sobre sus sueños como piloto, el peso de su apellido, su participación el Lamborghini Super Trofeo y sus habilidades tras el volante.

“Es un mono marca reconocido a nivel mundial. Los carros son uno de los carros GT más rápidos al mundo, con velocidades que se acercan mucho a los de los GT3, categoría mundial de carros GT. Hay muchos pilotos jóvenes y todos tenemos hambre de victoria”, comentó sobre la Lamborghini Super Trofeo, competición en la que hace vida como piloto de la misma escudería italiana.

La siguiente válida del Lamborghini Super Trofeo es este fin de semana en el circuito de Zandvoort, Holanda. “Es la primera vez para mí en ese circuito. He mirado algunos videos por internet y hago fitness general, como siempre, para prepararme antes del fin de semana de carreras”, comentó Cecotto sobre su preparación para la competición.

Linaje de calidad

Jonathan ha estado vinculado al mundo del automovilismo desde pequeño, lo que le ha permitido generar una personalidad fuerte tras el volante.

“Uno de mis puntos fuertes es la capacidad de mantener ‘sangre fría’ antes de la carrera, en el arranque y durante los momentos más críticos, generalmente no siento la presión y eso es algo que me ayuda a no cometer errores. Obviamente siempre tengo que mejorar y cada día voy aprendiendo algo de nuevo, pero seguramente ese aspecto me ayuda mucho y en esos momentos tengo algo más que la competencia”, describió el joven de 21 años sobre sus habilidades como piloto.

Sin embargo, el propio Jonathan describe que el estar tras un volante también ha implicado muchas dificultades.

“Probablemente lo más difícil de ser piloto profesional es, como dice la palabra, ser profesional. Es importante seguir siempre trabajando duro adentro y afuera el circuito, y mantener una imagen profesional. Hay muchos ojos constantemente mirando todo lo que haces, y en este mundo con 1 pequeño error puedes cancelar todo lo bueno que has hecho. Hacer errores es humano, pero si no los haces, mejor”, señaló Cecotto.

Por último el menor de los Cecotto hizo referencia a la relación que tiene con su apellido y la presión que esto le pudiese traer como piloto.

“Como dije antes, controlar la presión es uno de mis puntos fuertes. No siento que el apellido me genera presión, lo que tengo son altas expectativas, pero por mi parte personal. Hay muchas personas que cuentan conmigo pero la persona que tiene más expectativas soy yo mismo”, sentenció el joven piloto de Lamborghini.

Sueños propios

El joven piloto de 22 años tiene muchos sueños en mente y espera poder cumplirlos en un futuro no muy lejano.

“Mi sueño general es poder demostrar a todos mi valor, en todas las carreras. Obviamente, como todos los pilotos, queremos triunfar en los eventos más importantes del mundo: 24h Le Mans, 24h Daytona, 24h Spa-Francorchamps, DTM, Indy 500, a mí también me encantaría ganar allí”.