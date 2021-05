Muere Bobby Unser, tres veces ganador del las 500 Millas de Indianápolis

Motores

El legendario piloto de la formula IndyCar Bobby Unser, tres veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, y uno de los pilotos más populares en la historia de "The Greatest Spectacle in Racing", murió el domingo en su residencia de Nuevo Mexico, a la edad de 87 años, informó este lunes la organización IndyCar.



Unser ganó las 500 Millas de Indianápolis en 1968, 1975 y 1981 y es uno de los 10 pilotos que lo hicieron al menos veces, además de ser miembro de numerosos Salones de la Fama de los deportes de motor, incluida la inducción al Salón de la Fama del circuito de carreras de Indianápolis en 1990.



Unser y Rick Mears son los únicos pilotos que han ganado las "500" en tres décadas diferentes.



El expiloto fue uno de los seis miembros de la familia Unser que compitieron en las 500 Millas de Indianápolis. Bobby y su hermano Al, cuatro veces ganador, son los únicos hermanos que ganaron la carrera.



Bobby Unser también fue reconocido y admirado por su trabajo dentro y fuera de la cabina antes de que comenzara su carrera como piloto en las 500 millas de Indianápolis e INDYCAR y después de que la terminara.



Dominó el Pikes Peak International Hill Climb antes de dar una vuelta en Indianápolis, y fue un popular analista de color de INDYCAR en las transmisiones nacionales de televisión en las décadas de 1980 y 1990, después de retirarse como piloto.



Unser nació el 20 de febrero de 1934 en Colorado Springs, Colorado, y era el tercero de cuatro hermanos. Cuando tenía 1 año, su familia se mudó a Albuquerque, Nuevo México, la ciudad asociada para siempre con la dinastía de carreras de la familia Unser.



En 1949, Unser comenzó a correr en Roswell Speedway (Nuevo México). En 1950, corrió en el Speedway Park en Albuquerque y ganó su primer campeonato en Southwestern Modified Stock Cars, después de servir en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.



De 1953 a 1955, Unser y sus hermanos Jerry y Al decidieron seguir carreras en la competencia del United States Auto Club (USAC).



Bobby Unser corrió con éxito en las categorías USAC Sprint Car, Midget y Stock Car. Obtuvo siete victorias en la Sprint Car de la USAC y quedó tercero en la clasificación en 1965 y 1966. También ganó seis carreras Stock Car de la USAC y tres características de Midget de la USAC.



La carrera automovilista de Unser en Indy comenzó al final de la temporada de 1962.



Luego pasó tres años pilotando autos con motor Novi para Andy Granatelli, incluido el No. 6 Hotel Tropicana, Las Vegas Kurtis / Novi en el que se clasificó decimosexto y terminó en el puesto 33 y último como novato de las 500 Millas de Indianápolis en 1963, con sólo dos vueltas completadas debido a un accidente y al año siguiente acabó en el puesto 32.



También, con su No. 9 Studebaker-STP Ferguson/Novi de tracción en las cuatro ruedas alineado por Granatelli, quedó atrapado en el accidente de varios autos que cobró la vida de Dave MacDonald y Eddie Sachs.



Después de cambiar varias veces de equipo, Unser obtuvo su primera victoria en las 500 Millas de Indianápolis en 1968 con el No. 3 Rislone Eagle/Offy, considerado uno de los monoplazas con motor trasero más icónicos de la historia de esa mítica carrera, en la que repitió triunfo en 1975 y 1981. EFE