Martín confirmó su ascenso y consiguió la primera pole de su carrera en Doha

Moto GP

Sábado 3| 4:22 pm





Madrid. El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), debutante en la categoría de MotoGP, consiguió su primera "pole position" al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Doha que se disputa este domingo en el circuito de Losail



Martín sumó la vigésimo segunda "pole position" de su carrera deportiva pero la primera en MotoGP, todo un hito deportivo personal, en su segunda carrera en la máxima categoría, que "acarició" durante buena parte de la sesión y refrendó en una impresionante última vuelta.



El alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) no estuvo demasiado afortunado en la cuarta sesión de libres, en la que sufrió una caída en la curva trece, aunque sin consecuencias para su integridad física, en una tanda en la que el más rápido fue el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), con un tiempo de 1:54.543, que era casi un segundo y medio más lento que el registro más rápido de la categoría, por culpa del fuerte viento reinante.



Pero sí que fueron unos entrenamientos interesantes para que algunos pilotos superasen las dificultades de puesta a punto que se les plantearon tanto en la anterior carrera en Losail como durante la primera jornada del viernes, como fue el caso de los pilotos de Suzuki, que mejoraron notablemente, aunque debían refrendarlo en las dos sesiones de clasificación, Alex Rins directamente en la segunda clasificación y Joan Mir previo paso por la primera.



La primera clasificación iba a tener el atractivo de contar con la participación del campeón del mundo Joan Mir, muy necesitado de pasar a la segunda, como también Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) o el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).



Y casi fue dicho y hecho, pues Joan Mir salió convencido de sus posibilidades y en su primera vuelta lanzada ya rodó en 1:54.754, que era un buen tiempo para la primera clasificación, aunque le superó el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que rodó en 1:54.619, casi inmediatamente después de él.



Joan Mir no estaba dispuesto a vender barata su derrota y en el siguiente giro recuperó la primera plaza al rodar en 1:54.314, sabedor de lo importante que era acabar en una de las dos primeras posiciones, que son las que dan el pase a la segunda clasificación, rematando la "faena" en su última vuelta al conseguir un 1:53.931, el único en rodar en ese segundo.



Su inmediato perseguidor fue el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que también logró el pase a la segunda clasificación. No así Pol Espargaró, que acabó quinto la Q1, entre las Honda de Alex Márquez y la del japonés Takaaki Nakagami.



La segunda clasificación resultó muy intensa pero con un "frente común", los pilotos de Ducati con sus rápidas Desmosedici como los principales rivales a batir tras copar cuatro de las cinco primeras posiciones tras las sesiones previas y con una tanda en la que el viento de frente podía jugar más de una mala pasada.



Si ya en la tercera tanda fue la sorpresa, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) volvió a hacerlo al conseguir la primera vuelta rápida de la sesión con un registro de 1:53.892, secundado por Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), aunque le quitó la posición el francés Fanio Quartararo (Yamaha YZR M 1).



En la segunda vuelta lanzada de los pilotos, el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) se puso líder, pero enseguida le superaron tanto Jorge Martín (1:53.597)como Aleix Espargaró, que iban tras él, si bien al de Aprilia le superó por muy poco, nuevamente, Fabio Quartararo.



Con un inicio muy intenso, los pilotos entraron en sus talleres para hacer el pertinente cambio de neumático y volver a salir a la pista para un segundo 'time attack'.



El primero en hacerlo fue Maverick Viñales y tras él, prácticamente el resto de quienes estaban en sus talleres en esos momentos, que vieron como el piloto de Yamaha se ponía primero al rodar en 1:53.383, con poco más de un minuto de entrenamiento efectivo por delante y una siguiente vuelta en la que volvió a rebajar su registro hasta 1:53.267.



Pero por detrás del piloto de Yamaha iban como un misil el francés Johann Zarco, que paró el crono en 1:53.263 para ponerse primero y, por detrás, el debutante Jorge Martín le quitó la "miel de los labios" al rodar en 1:53.106 y conseguir su primera "pole position".



Le acompañarán en la primera línea el propio Zarco -su compañero de equipo- y Maverick Viñales, ganador de la prueba inaugural del Mundial.



En la segunda línea estarán Jack Miller, Fabio Quartararo y Francesco "Pecco" Bagnaia, con Aleix Espargaró, Alex Rins y Joan Mir en la tercera línea. EFE