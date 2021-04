Alex Espargaró se va "al descanso" con el mejor tiempo de la primera sesión

Moto GP

Viernes 2| 9:28 am





El español Aleix Espargaró se ha marchado "al descanso" entre las dos tandas de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Doha de MotoGP con el mejor tiempo de la categoría, por delante de un trío español formado por Alex Rins (Suzuki GSX RR), Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21).



Cuatro españoles con cuatro marcas distintas de motos y con el punto destacado en Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP, que ya salieron dispuestos a demostrar una vez más que la evolución del proyecto es un hecho pues enseguida se aupó hasta la primera posición con un tiempo de 1:55.429, tres décimas de segundo más rápido que el también español Alex Rins con su Suzuki GSX-RR, aunque el entrenamiento no había hecho más que comenzar.



La primera nota alarmante la protagonizó el italiano Franco Morbidelli, quien a los pocos minutos de salir a pista comenzó a tener problemas mecánicos con su Yamaha YZR M 1 que expulsaba un preocupante humo blanco que despertó de inmediato los problemas del pasado año con los motores de Yamaha.



Morbidelli regresó como pudo a su taller para averiguar cuál era el problema técnico de su moto, aunque el hecho de que sea tan visible ese humo blanco en la combustión no augura nada bueno, mientras en pista sus rivales continuaban con la primera sesión de pruebas libres.



El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), autor del récord de velocidad máxima el pasado fin de semana al rodar en 362,4 km/h., fue el primero en sufrir una caída, en la curva quince, al perder la adherencia del tren delantero de su moto, aunque sin consecuencias para su integridad física.



Con menos de dieciocho minutos de entrenamiento llegó el primer cambio en cabeza de la clasificación, al superar el italiano Danilo Petrucci con su nueva KTM RC 16 el registro del de Aprilia al rodar en 1:55.263, con Alex Rins tras ellos y con el alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V), que desbancó a otro de los pilotos de Honda de esa posición, el japonés Takaaki Nakagami.



Pero no duró demasiado el primer puesto de Petrucci, que vio como Franco Morbidelli, con su segunda moto, rebajó en algo más de una décima de segundo su registro para rodar en 1:55.125 y llegó a rodar en 1:54.7, pero vio como cancelaron su registro al superar los límites de la pista en la curva 15, y poco después segundo golpe de efecto, al comenzar a salir humo blanco por los tubos de escape de su segunda moto.



Con siete motores para toda la temporada y dos motores que han acabado echando humo blanco en la primera sesión de pruebas libres, el panorama de futuro que se le presenta a Franco Morbidelli no parece ser demasiado halagüeño, aunque todo dependerá del tipo de problema técnico que acaben detectando los ingenieros de Yamaha.



Y, en tanto, en pista, el líder del mundial asumió el control para conseguir el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) el mejor tiempo al rodar en 1:55.095, que poco después rebajó a 1:54.864, aunque por detrás de él volvió a sorprender Aleix Espargaró al rodar en 1:54.779, en cualquier caso lejos todavía de los mejores tiempos para la categoría en comparación con los del pasado fin de semana, cuando el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), rodó en la segunda clasificación en 1:52.772.



Al final, Aleix Espargaró recuperó para Aprilia la primera posición, secundado por Alex Rins, Maverick Viñales y Jorge Martín, con Franco Morbidelli, a pesar de todos sus problemas, quinto, por delante de Danilo Petrucci, Fabio Quartararo y el vigente campeón del mundo, Joan Mir (Suzuki GS RR), octavo.



Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) acabó en la duodécima plaza, por delante de Alex Márquez (Honda RC 213 V), con Iker Lekuona (KTM RC 16), decimonoveno. EFE