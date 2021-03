Joan Mir: "La vuelta de Marc Márquez es un plus, es un rival difícil a batir"

Moto GP

Jueves 18| 8:16 am





Joan Mir, campeón de Moto GP en 2020, declaró que la vuelta de Marc Márquez a la competición será "un plus" porque el piloto catalán es "un rival difícil a batir" para tratar de revalidar el título de la pasada temporada.



Joan Mir ganó el año pasado su primer campeonato de Moto GP por delante del italiano Franco Morbidelli y el español Alex Rins, que le acompañaron en el podio.



"El año pasado demostramos que nuestra arma es la constancia. Tenemos una moto equilibrada y funciona medianamente bien en todas las pistas. Seguramente no es la más rápida, pero es equilibrada. Si el piloto esta centrado puedes luchar en cada carrera", dijo Mir, durante la presentación que la plataforma DAZN hizo de su programación de motociclismo para esta temporada.



El piloto mallorquín dijo sentirse "cómodo con la moto" que tiene para esta temporada y aseguró que "no hay una gran diferencia del año pasado a este".



"Lo que puede hacer la gran diferencia es el motor. Han intentado mejorar la electrónica, traer cosas en el chasis y mejorar cosas en este aspecto. Igual falta velocidad punta para defendernos en carrera pero no estamos lejos", señaló.



Por último, Mir declaró que ve "difícil volver a ganar" el título este 2021 aunque sí admitió que "hay posibilidades".



"El año pasado lo veía imposible y este difícil. La clave será hacer lo del año pasado pero con más velocidad. Tenemos el plus de que vuelve Marc Márquez, que será un rival difícil a batir y una dificultad extra para el campeonato", concluyó. EFE