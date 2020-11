Viñales: " La estrategia es terminar delante de Mir y Quartararo"

Moto GP

Jueves 5| 2:33 pm





El español Maverick Viñales, tercero en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, que en los grandes premios que quedan por disputarse su estrategia "es muy clara: terminar delante de Mir y de Quartararo".



"Esa es la estrategia principal, tratar de recortar la desventaja en el campeonato pero, por supuesto, no va a ser fácil, pero vamos a apretar fuerte intentando dar el máximo nivel", destacó el español de Yamaha.



"Para nosotros las dos últimas carreras no han ido mal, hemos sumados buenos puntos en el campeonato, también cometiendo muchos errores, los hemos entendido y ahora tenemos por delante dos carreras que podemos disfrutar mucho, en un circuito que me encanta", recordó Viñales.



"También me gusta Portimao aunque no haya corrido aún allí, pero tenemos tres fines de semana en los que lo podemos hacer bien, el potencial de la moto está ahí, Franco hizo una carrera increíble en Alcañiz, así que esto nos da mucha energía y positividad para Valencia para tener aquí un buen rendimiento", añadió.



"Hemos ganado ya este año, así que sabemos cómo hacerlo y tenemos que ponerlo todo en el sitio, pero no me preocupa tanto la vuelta rápida como la consistencia pues en Aragón las primeras cuatro vueltas fueron muy buenas, pero después de eso fue una pesadilla, ni siquiera podía apretar, fue muy duro entender eso y hay que trabajar mucho y buscar una solución que nos dé un extra de sensaciones en Valencia", explicó Maverick Viñales.



Al referirse al último vencedor del campeonato, el italiano Franco Morbidelli, reconoció: "Está teniendo una progresión increíble a lo largo de esta temporada y cuando pilotas tras él entiendes que tiene muy buenas cualidades sobre la moto, la manera en la que genera tracción es muy buena, así que es de una cosa de la que podemos aprender".



"Pero creo que nosotros también tenemos puntos fuertes, sobre todo cuando ponemos todo en el sitio somos difíciles de batir, y es una buena señal, pero todos pilotamos contra nuestras adversidades y seguiremos trabajando para mejorar los puntos débiles", agregó.



El final del campeonato promete ser intenso y por ello "todo el mundo tiene presión y si tienes presión quiere decir que estás haciéndolo bien, que estás en la pelea. Si no, es que estás detrás, pero lo mejor es tener el nivel de presión correcto, no tenerla o tener mucha está mal, pero la correcta te permite ir más rápido", comentó.



En cuanto a los planteamientos para el fin de semana ante la posibilidad cierta de que llueva, Maverick Viñales dijo que "no hay que asumir riesgos innecesarios, porque no tiene sentido hacerlo un viernes".



"Obviamente, en el tercer libre sea como sea, tienes que apretar, porque hay que pasar a la segunda clasificación, pero ya veremos qué día tenemos el sábado así que mañana intentaremos tener unas buenas sensaciones, conseguir buena información, porque aquí la pista suele estar bastante resbaladiza, así que hay que trabajar en la electrónica sin apretar demasiado porque es fácil cometer un error y hay tres carreras seguidas", recordó el piloto de Yamaha. EFE