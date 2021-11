Lewis Hamilton acorta distancia y gana el Gran Premio de Qatar

Redacción Meridiano

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, acortó distancia con Max Verstappen y ganó el Gran Premio de Qatar este domingo. El neerlandés se quedó con el segundo lugar y el español, Fernando Alonso logró la tercera posición.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!



He beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen's championship lead to eight points with two races to go!#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/MFi2rtjiH6