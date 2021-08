Hamilton sufre las secuelas del COVID: "Todavía es una batalla"

Fórmula 1

Miércoles 4| 7:18 pm





AS.

Pese a haber superado el COVID-19 hace unos meses, Lewis Hamilton confiesa que sigue sufriendo secuelas de la enfermedad. El británico, líder actual de Fórmula 1, se mostraba más cansado de lo habitual al subir al podio del Gran Premio de Hungría, recogiendo un tercer puesto (segundo tras la descalificación de Sebastian veten), que le costó horrores.

Sin duda, la carrera de locura y la intensa lucha con Fernando Alonso pasaron factura al piloto de Mercedes. De hecho, sorprendió el comunicado del equipo a través de las redes sociales, en el que indicaban que Hamilton se encontraba pasando un chequeo médico tras sufrir “fatiga y mareos leves” tras la prueba. Lo cual, le hizo llegar un poco tarde a la rueda de prensa posterior, donde pudo explicar lo que había ocurrido al salir del podio.

“Estoy bien. Me he mareado mucho y todo se volvió un poco borroso en el podio”, confiesa Hamilton ya en sala de prensa, admitiendo que estas secuelas se han vuelto permanentes desde su contagio el pasado mes de diciembre de 2020, cuando se vio obligado a perderse el GP de Sakhir. “He estado luchando todo el año con la salud. Manteniéndome sano después de lo que pasó al final del año pasado y todavía es una batalla”, añade el siete veces campeón de Fórmula 1.

La fatiga marca sus entrenamientos

Pasados ya diez meses desde su contagio, Lewis Hamilton no descarta estar sufriendo efectos de lo que muchos conocen como un 'COVID permanente'. Es decir, aquellas personas que han superado la enfermedad pero que, pese al paso de los días, siguen sufriendo secuelas como la fatiga. "No he hablado con nadie en particular sobre ello, pero creo que es algo persistente. Recuerdo los efectos de cuando lo tuve. El entrenamiento ha sido diferente desde entonces y los niveles de fatiga que tienes son diferentes. Es un verdadero reto", explica ante la insistencia de la prensa.

Sin embargo, nada se puede hacer para poner fin a la situación y, por ello, Hamilton comenta que sigue entrenando y preparándose lo mejor que puede. Aunque, espera, que lo vivido en el podio de Hungría derive de otra causa: “Tal vez sea la hidratación. No lo sé, pero definitivamente no he tenido esa experiencia. Tuve algo parecido en Silverstone, pero esto es mucho peor”.