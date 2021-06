'Checo': "Nunca subí al podio en Austria, pero espero que esto cambie"

Fórmula 1

Jueves 24| 11:40 am





El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, con 84 puntos, 47 menos que su compañero holandés Max Verstappen -líder del certamen-, declaró este jueves en el circuito que es propiedad de su escudería que "nunca" subió "al podio en Austria" pero que espera "que esto cambie este fin de semana".



"No tengo grandísimos recuerdos de esta pista, pero espero tenerlos a partir de las dos carreras de este año. Aquí nunca subí al podio, pero eso es algo que quiero cambiar este fin de semana", afirmó este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que viene de ganar en Azerbaiyán y de acabar tercero en Francia las dos carreras anteriores.



"El hecho de haber logrado dos podios seguidos ayuda, porque siempre lo es el hecho de tener buenos resultados", afirmó el bravo piloto tapatío este jueves en su rueda de prensa en el citado circuito de Speilberg, en Estiria, región que da nombre al próximo Gran Premio; una semana antes de que se disputa, en idéntico escenario el de Austria.



"No veo por qué no podemos ser de nuevo competitivos este fin de semana", advirtió el mexicano, que en el circuito Paul Ricard logró su duodécimo podio desde que pilota en la categoría reina del automovilismo.



"Mi adaptación al coche es muy buena hasta el momento; y estoy muy contento", explicó el mexicano, que afronta su undécima temporada en la F1, pero la primera en Red Bull, equipo que comanda el Mundial de constructores, con 215 puntos, 37 más que Mercedes, ganadora de los siete anteriores.



"Es importante dar siempre lo máximo de ti, pero hacerlo también para el equipo", comentó 'Checo' con respecto a las carreras anteriores, que culminó con una actuación sobresaliente no sólo en el plano personal, sino en el del equipo, efectuando una gran labor de contención del principal rival de Verstappen, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), en Azerbaiyán; y de ayuda el líder del Mundial; al que dejó pasar sin ningún problema en Francia.



"Sabía que Max (Verstappen) venía lanzado por detrás, que tenía otra estrategia diferente a la mía. Yo perdí segundo y medio en esa maniobra y Max no perdió nada", explicó.



"Yo hago lo mejor para mí, pero también para el equipo. Estoy convencido de que si las cosas se hubieran desarrollado a la inversa, Max hubiese hecho lo mismo", dijo Sergio Pérez este jueves en Spielberg.



"Queremos hacer siempre lo mejor para nosotros, pero al final lo que importa es hacer lo mejor para el equipo", afirmó el mexicano de Red Bull, que valoró que cada vez haya más público en las gradas; ya que este fin de semana habrá 15.000 espectadores al día en el circuito austriaco, donde se esperan 100.000 el próximo. Y este jueves se anunció asimismo que Silverstone, que albergará, después de las dos carreras austriacas, el Gran Premio de Gran Bretaña, también llenará sus gradas, donde se preven 140.000 aficionados.



"Es maravilloso que esto sea así. Está claro que avanzamos con la vacunación; aunque esto depende de cada uno de los gobiernos. Pero es sensacional que haya público en las gradas; porque echamos de menos al público", afirmó 'Checo' Pérez este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg. / EFE