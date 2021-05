Hamilton: No fue mi mejor vuelta, pero estoy contento

Fórmula 1

Sábado 1| 3:47 pm





(EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Portugal, el tercero del certamen, opinó en el circuito de Portimao que "no fue" su "mejor vuelta", pero que está "contento" con el resultado de la calificación.



Hamilton, de 36 años, perdió, por sólo siete milésimas, ante su compañero finlandés Valtteri Bottas, la oportunidad de elevar a cien su récord histórico de 'poles' en Fórmula Uno, pero optará este domingo a aumentar a 97 su plusmarca de victorias en la categoría reina.



"Hay que felicitar a Valtteri (Bottas) y al equipo, que han hecho un gran trabajo. Es un sensacional resultado, que estemos ambos en la primera fila, es un resultado que no esperábamos", comentó Hamilton en la entrevista oficial a pie de pista después de la cronometrada principal para el Gran Premio de Portugal.



"Mi vuelta no ha sido ideal, pero lo di todo y estoy contento", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que comanda el Mundial con 44 puntos, uno más que el holandés Max Verstappen (Red Bull) -que este domingo arrancará tercero-, después de ganar la primera carrera, en Bahrein por delante de la joven estrella neerlandesa; e invertir puestos en Imola (Italia), donde mantuvo el liderato gracias al punto extra que otorga la vuelta rápida.



"Está claro que los Red Bull nos van a dar guerra mañana, pero nos marchamos muy contentos con el resultado de hoy"; manifestó este sábado Hamilton en Portimao. EFE