Vettel saldrá último en Baréin por una sanción

Domingo 28| 9:14 am





El piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial, saldrá el último en el Gran Premio de Baréin de este domingo al haber sido sancionado por no respetar las banderas amarillas durante la primera tanda de clasificación del sábado (Q1).



La decisión, adoptada este mismo domingo, se debe a que, después de examinar la situación provocada tras una salida de pista del piloto ruso Nikita Mazepin (Haas), los jueces entendieron que Vettel no había aminorado su velocidad o abortado su vuelta rápida, algo que sí hicieron el resto de pilotos afectados.



"Vettel no abandonó su vuelta. Explicó a los jueces que vio el humo pero no estaba seguro sobre si había sido un coche que había frenado o un monoplaza parado, pese a que estaba muy cerca del vehículo parado (...) En este caso, el piloto debería haber recibido un aviso o el equipo debería haber sido capaz de avisarle como hicieron otros equipo", determinan los jueces.



Vettel, que había acabado con el decimoctavo mejor tiempo, recibió una sanción de cinco puestos en la formación de salida, por lo que saldrá del último lugar en la formación de salida encabezada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), autor del mejor tiempo en la sesión clasificatoria del sábado. EFE