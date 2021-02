Hamilton renueva un año con Mercedes

Fórmula 1

Lunes 8| 9:06 am





El inglés Lewis Hamilton, que el año pasado igualó el récord histórico de siete títulos Mundiales de Fórmula Uno del alemán Michael Schumacher, renovó por una temporada más el contrato que le une a su escudería, Mercedes, según se anunció este lunes.



La escudería alemana, ganadora de los últimos siete Mundiales de constructores en la categoría reina del motor, hizo público este lunes un comunicado en el que anunció que el campeón británico seguirá siendo piloto del equipo de Brackley durante 2021, el que será su noveno año a bordo de una 'flecha plateada'.



"Estoy encantado de afrontar la que será mi novena temporada con mis compañeros de Mercedes", declaró Hamilton, de 36 años, que el curso pasado elevó a 98 su propia plusmarca histórica de 'poles' en Fórmula Uno y batió la de victorias en la categoría reina que detentaba Schumacher (91), que amplió a 95 antes de acabar la temporada.



"Con este equipo hemos logrado cosas increíbles juntos; y queremos incrementar aún más nuestros éxitos, mejorando de forma continua; tanto dentro como fuera de los circuitos", indicó, en declaraciones difundidas por su propia escudería, el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que la pasada temporada le quitó otro récord al 'Kaiser': el de podios en F1, que detenta ahora con 165.



"Estoy convencido también de seguir el camino que iniciamos para hacer que el automovilismo sea más diverso para las futuras generaciones; y estoy agradecido de que Mercedes me haya mostrado todo su apoyo en este sentido", comentó Hamilton, que, sin un cambio drástico en el reglamento la próxima temporada, se convierte en el principal favorito para ganar el Mundial 2021, que arrancará el último fin de semana de marzo con el Gran Premio de Baréin y está previsto inicialmente a 23 carreras.



"Estoy orgulloso de poder decir que estamos prolongando ese esfuerzo más allá de este año, al lanzar una fundación dedicada a la diversidad y la inclusión en el deporte. Me inspira todo lo que podemos construir juntos y ya no veo la hora de volver a los circuitos en marzo", declaró Hamilton, que debutó en F1 en 2007, un año antes de ganar su primer título, con McLaren; y que capturó las otras seis coronas con la escudería alemana.



El inglés podrá centrarse a partir de finales del mes próximo en convertirse en el único óctuple campeón mundial de la historia de la Fórmula Uno.



Su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolff, también celebró el acuerdo de renovación. "Siempre estuvimos de acuerdo con Lewis en que continuaríamos juntos, pero el año tan inusual que tuvimos en 2020 trajo como consecuencia que costase algún tiempo culminar el proceso", apuntó.



"Juntos, hemos decidido extender nuestra relación deportiva por otra temporada más y comenzar un proyecto a más largo plazo, para dar el siguiente paso en nuestro compromiso compartido con una mayor diversidad dentro de nuestro deporte", manifestó el dirigente vienés.



"El palmarés de Lewis se encuentra entre los mejores que el mundo del deporte haya visto jamás; y él es un embajador valioso para nuestra marca y para nuestros socios", añadió.



"La historia de Mercedes y Lewis se ha inscrito en los libros de historia de nuestro deporte durante las pasadas ocho temporadas; y estamos hambrientos por volver a competir y añadirle más capítulos aún", declaró Toto Wolff en el comunicado que anuncia la renovación de Hamilton con la escudería de Brakley. / EFE