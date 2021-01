Jenson Button vuelve a Williams como asesor

Fórmula 1

El equipo Williams de Fórmula Uno confirmó que el británico Jenson Button, campeón del mundo con Brawn en 2009, se incorporará en calidad de "asesor senior" con un contrato multianual.



A través de un comunicado, Williams dio la bienvenida a Jenson Button, que regresa al equipo 21 años después de firmar su primer contrato con la entidad.



En el año 2000, Jenson Button se incorporó a la escudería como piloto, siendo compañero del alemán Ralf Schumacher. "Posteriormente pasó a conducir para Benetton/Renault, BAR, Honda, McLaren y Brawn, donde se adjudicó el título mundial", recordó Williams.



Button, ganador de quince Grandes Premios, brindará "asesoramiento y orientación al equipo en Grove" y ayudará en su desarrollo a los pilotos de las carreras y de la academia.



"A lo largo de la temporada 2021, asistirá a varios Grandes Premios con Williams, además de participar en algunos eventos por equipos en el Reino Unido", informó el equipo.



"Jenson apoyará las actividades de marketing y medios de Williams cuando sea necesario durante la temporada. Jenson continuará con sus deberes en los medios como analista experto en Sky Sports F1 esta temporada, junto con su nuevo rol en el equipo", abundó.



El expiloto se mostró "encantado" de firmar por Williams, el equipo que le cambió la vida cuando tenía 19 años.



"Siento que nunca me fui. Sir Frank Williams mostró fe en mí, por lo que estaré eternamente agradecido. Estoy increíblemente emocionado de tener la oportunidad de regresar y ayudar al equipo en su lucha una vez más por el éxito. Hay mucho trabajo por hacer, pero no tengo ninguna duda de que el futuro es increíblemente brillante para este fantástico equipo y no veo la hora de empezar", dijo el británico.



Por su parte, el nuevo director ejecutivo de Williams Racing, Jost Capito, dijo: "Volver a incorporar a Jenson es otro paso positivo para avanzar como equipo, tanto dentro como fuera de la pista".



"Jenson siempre ha sido un amigo del equipo, por lo que es genial darle la bienvenida nuevamente a la familia Williams. En 2000, Sir Frank vio el talento prometedor que tenía Jenson como piloto y le dio su primera oportunidad en la F1. Él cumplió con creces esa promesa inicial a lo largo de una brillante carrera que culminó con la gloria del campeonato mundial. Más recientemente, ha demostrado su perspicacia tanto en el mundo empresarial como en el de la radiodifusión y sigue siendo una figura muy respetada en el 'paddock'. Toda esta experiencia agregará una capa más a nuestra transformación tanto a nivel técnico como empresarial. Sé que todos en Grove le tienen un gran respeto y estamos encantados de empezar a trabajar con él", aseguró. EFE