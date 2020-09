Sainz asegura que le sigue "apeteciendo muchísimo" ir a Ferrari

Fórmula 1

Jueves 3| 12:58 pm





El español Carlos Sainz aseguró en la víspera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que le sigue "apeteciéndose muchísimo" pilotar para Ferrari a partir de la próxima temporada, a pesar de la crisis de resultados que vive la histórica escudería con su quinta posición en el campeonato de constructores con 61 puntos.

"He visto bastantes comentarios de ese tipo los últimos días por el mal fin de semana que tuvo Ferrari en Spa”, dijo Sainz sobre las declaraciones del director deportivo de la F1, Ross Brawn, en las que aseguró que el madrileño debería “estar nervioso por su paso a Ferrari”.

"Lo único que puedo decir, lo que me pone nervioso, son los 30 puntos que he perdido este año. Por lo que estoy preocupado y disgustado es por cómo va esta primera mitad de temporada, las cosas no acaban de salir”, continuó.

"En cuanto al futuro y la situación Ferrari, ya sabéis la decisión que he tomado y estoy cien por cien convencido de que es la oportunidad adecuada. Una decisión que no puedo dejar escapar. A mí nunca me parece un mal momento para ir a Ferrari; si le preguntas esto a cualquier persona del ‘paddock’ te dirá esto. Me apetece muchísimo, me sigue apeteciendo el proyecto; tampoco esperaba ganar el año que viene con Mercedes dominando la F1. Confío al 100% en el proyecto, en Mattia, todo el equipo Ferrari y en que 2022 sea un buen año para ver al equipo en una buena situación", añadió en declaraciones recogidas por la web SoyMotor.com

Sainz desveló que a pesar de que no pueda haber público en el GP de Italia, ya sintió el calor de los aficionados de Ferrari: "Sí, es una pena que no haya ‘fans’. Pero la poca oportunidad que he tenido de salir del hotel e ir al circuito no sé cómo lo han hecho pero han venido a darme apoyo. Ha sido increíble. Lo de Ferrari es tan especial... lo que he vivido desde que llegué, desde la distancia, cómo me han recibido es espectacular. Me he dado cuenta todavía más de lo especial que va a ser el año que viene y de lo contento que estoy de ser un piloto Ferrari los próximos años y lo especial que es sentirse querido por los tifosi", comentó.

El piloto madrileño llega a Monza tras un decepcionante fin de semana en Bélgica en el que un problema en el escape de su McLaren, motorizado por Renault, le impidió competir en la carrera./EFE