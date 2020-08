GP de Bélgica viene sin boicoteo y con la lluvia como protagonista

Fórmula 1

Gabrie Sayago

Varios son los factores que determinarán este domingo la séptima cita de la temporada 2020, el Gran Premio de Bélgica en el que Lewis Hamilton puede dar otro paso para conseguir su título número siete.

El británico ha descartado la decisión de no correr en Spa en solidaridad con Estados Unidos, tras la agresión que recibió el joven afroamericano Jacob Blake en Wisconsin.

"En primer lugar, creo que es increíble lo que mucho que están haciendo en Estados Unidos los deportistas, en cada una de sus especialidades. Yo estoy con todos ellos. Pero eso es en Estados Unidos, y no sé si hacer algo aquí tendrá algún efecto en particular. Estamos en Bélgica, no en los Estados Unidos", dijo Hamilton.

Sin embargo, el piloto de la escudería Mercedes se mantiene en conversación con sus compañeros de la Asociación de Pilotos (GPDA), dirigida por Sebastian Vettel, para cometer alguna acción especial durante el fin de semana.

Vettel se refirió al caso y señaló que en caso de tomar una decisión “extrema” como no correr, lo discutirán. “No creo que tenga sentido ir tan lejos, pero en la GPDA lo hablamos y tomaríamos una decisión todos juntos", agregó.

Posibilidad de lluvia

Las bajas temperaturas y la más que probable lluvia marcarán la climatología en Spa-Francorchamps. Equipos y pilotos tomarán medidas para un clima más fresco y cambiante en Spa-Francorchamps puesto que en Bélgica el verano ya está por llegar a su fin.

El domingo, el día de carrera, podrían registrarse lluvias tanto por la mañana y por la tarde. La posibilidad de que haya una carrera sobre mojado es muy alta. Las temperaturas subirán a unos 20ºC.

Elección de Pirelli

Sus 7 mil 004 kilómetros hacen a Spa-Francorchamps el circuito más largo de la temporada con sus 20 curvas y un elevado tiempo de vuelta. La carrera consta de tan sólo 44 giros, equivalentes a 308,052 kilómetros que el pasado año fueron completados en 1 hora 23 minutos y 45 segundos.

La proveedora de neumáticos Pirelli eligió que las llantas que usarán en el circuito estén basada en los compuestos C2, C3 y C4. Eso significa que será una goma más blanda que la utilizada hace dos semanas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.