Retirado potro entrenado por Bob Baffert que costó $3 millones en subasta

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El potro de tres años Brant, que asombró a la industria hípica al romper récords en las subastas de dosañeros de 2025, fue retirado de manera oficial como purasangre de carreras. El departamento de comunicaciones del Hipódromo de Del Mar emitió un comunicado oficial donde confirma que el veloz tordillo (gray colt) iniciará su nueva faceta como semental (stallion) en los prestigiosos prados de Hill 'n' Dale Farm en Kentucky a partir de la temporada de monta de 2027.

De récord en Ocala a la gloria de Grado 1

El hijo del sensacional padrillo Gun Runner en la matrona Tynan por Liam's Map acaparó los titulares en la subasta de marzo de la Ocala Breeders' Sales (OBS) de 2025. En ese evento, el agente Donato Lanni lo adquirió por la impactante cifra de $3 millones de dólares para los colores del Zedan Racing Stables. Con esa histórica transacción, el ejemplar se unió de inmediato a la cuadra del preparador miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert.

El inicio de su campaña pistera validó cada centavo invertido. Debutó con un galope categórico en un Maiden Special Weight en el óvalo playero de Del Mar durante el mes de julio. Solo un mes después, Brant demostró su clase al adjudicarse de punta a punta el prestigioso Del Mar Futurity (G1), una de las gemas del calendario para dosañeros en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Declive a los tres años y destino en la cría

Brant cerró su espectacular temporada como dosañero con un valioso tercer lugar en la Breeders' Cup Juvenile (G1), escoltando al eventual campeón de la generación, Ted Noffey. No obstante, durante su campaña de 2026, el tordillo no logró emular esa misma condición. El potro participó únicamente en dos competencias de grado sin alcanzar el podio. Informaciónes posteriores indicaron que terminaría lesionado de su última presentación en Churchill Down. Su precio por concepto de salto (stud fee) no ha sido revelado por el establecimiento de cría.