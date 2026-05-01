Preakness Stakes: Napoleon Solo apunta para el segundo paso de la Triple Corona en Estados Unidos

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A solo dos días de efectuarse la prueba más rica del mundo exclusiva para ejemplares de 3 años, el Kentucky Derby (G1) con una bolsa de 5 millones de dólares, los ejemplares que no pudieron entrar a esta competencia épica buscan movilizarse para el segundo peldaño de la triple corona estadounidense, el Preakness Stakes (G1).

Preakness Stakes: Napoleon Solo se prepara para este evento en 1,900 metros

El entrenador Chad Summers, dijo que el ganador del Champagne Stakes (G1) de 2025, Napoleon Solo, que su objetivo principal es participar en el Preakness Stakes (G1) del 16 de mayo, una decisión tomada tras sopesar las opciones con el propietario Al Gold de Gold Square.

El hijo de Mapa de Liam, uno de los mejores potros de dos años del año pasado, también había sido considerado para el Pat Day Mile (G2) del 2 de mayo en Churchill Downs y la posibilidad de obtener un lugar en el Kentucky Derby (G1) del sábado si hubiese sido inscrito.

Finalmente, esas opciones fueron descartadas en favor de una participación en el Preakness, dotado con 2 millones de dólares y disputado sobre una distancia de 1 3/16 millas en pista de tierra en Laurel Park.

Napoleon Solo, se convierte es el segundo ejemplar en ser anunciado para esta presente en la segunda corona americana. El primero en arribar a Laurel Park, es The Hell We Did, hijo de Authentic, subcampeón del Lexington Stakes (G3).

El Preakness, que este año se celebra en Laurel debido a la construcción de unas nuevas instalaciones en el hipódromo tradicional de Pimlico, es la más corta de las tres carreras de la Triple Corona y suele ser la más fácil de la serie.