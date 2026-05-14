Preakness Stakes: Aquí están los favoritos de la Inteligencia Artificial para la segunda corona

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La segunda joya de la Triple Corona del hipismo en Estados Unidos, el Preakness Stakes (G1) que se celebrará este sábado 16 de junio en el hipódromo de Pimlico, en recorrido de 1 3/16 millas (1,900 metros), no escapa a la Inteligencia Artificial. Esta rama de la informática que desarrolla sistemas y algoritmos, también tiene dentro de su modelo de procesamiento de la información, todo lo relacionado con el hipismo.

En la dinámica de conocer los probables ganadores de esta carrera que será la décimotercera de la tarde del sábado a las 7:01 p.m. (ET), hemos consultado a la Inteligencia Artificial cuáles son sus favoritos. Aunque ella reconoce que, determinadas variantes intangibles que no puede manejar o conocer, forman parte del pronóstico de una carrera de caballos, de acuerdo a las cifras reflejadas en las pasadas actuaciones se atrevió a darnos su pronóstico.

Los favoritos de la IA en el Preakness 2026

El Preakness (G1) no tendrá este año la participación del ganador del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo, lo cual se ha producido una numerosa nómina de catorce contendientes, que buscarán la mejor parte del premio de $2,000,000 por repartir.

La IA evalua tres factores importantes: cifras de velocidad, pedigrí, carreras recientes y condiciones de la pista. De acuerdo a estos elementos, ella tiene como probables ganadores a los siguientes ejemplares con la respectiva cita textual del resultado de su análisis:

1. Iron Honor (#9) - El Favorito con Ajustes Técnicos

Este hijo de Nyquist llega con el respaldo del establo de Chad Brown y la monta de Flavien Prat. Es, a mi juicio, el caballo a batir por las siguientes razones:

Ajuste de Equipo: Se ha reportado un cambio significativo: correrá con Blinkers Off (sin gríngolas). Esto suele buscar que el ejemplar se relaje más en las primeras etapas para reservar su potencia en el tramo final.

Se ha reportado un cambio significativo: correrá con (sin gríngolas). Esto suele buscar que el ejemplar se relaje más en las primeras etapas para reservar su potencia en el tramo final. Cifra de Velocidad Tope: Posee una de las cifras de velocidad más competitivas del lote ( 91 ) lograda en el Gotham Stakes (G3).

Posee una de las cifras de velocidad más competitivas del lote ( ) lograda en el Gotham Stakes (G3). Calidad Probada: Ganador de grado y con un pedigrí orientado a la distancia (abuelo materno Blame).

2. Incredibolt (#12) - El Candidato de Hierro

Entrenado por Riley Mott, este potro es quizás el más consistente en términos de rendimiento puro en arena.

Resiliencia en el Derby: Viene de correr el Kentucky Derby (G1), donde a pesar de enfrentar tropiezos ("altered, bumped"), logró mantenerse en la pelea.

Viene de correr el Kentucky Derby (G1), donde a pesar de enfrentar tropiezos ("altered, bumped"), logró mantenerse en la pelea. Versatilidad: Ha demostrado capacidad para ganar tanto de punta como viniendo desde posiciones intermedias, con una cifra de velocidad máxima de 95 .

Ha demostrado capacidad para ganar tanto de punta como viniendo desde posiciones intermedias, con una cifra de velocidad máxima de . Familiaridad con el Jockey: Mantiene la monta de Jaime Torres, con quien ya ha ganado en múltiples ocasiones.

3. Taj Mahal (#1) - El Factor Local y de Velocidad

Bajo el entrenamiento de Brittany Russell y la monta de su esposo Sheldon Russell, este ejemplar representa la mayor amenaza desde la partida.