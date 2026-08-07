Mira el ajuste de la sorpresa de Gaceta Hípica que es la imperdible para los acumulados del 5y6

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El óvalo de La Rinconada se prepara para dar inicio a la reunión número 31 de la presente temporada, por lo que tendrá la cartelera oficial de 13 competencias, entre ella la prueba central de la tarde: El LVIII Clásico General Joaquín Crespo (GI), tercer paso de la Triple Corona de hembras.

La carrera de cierre de la jornada será precisamente la décima tercera de la programación, compromiso que equivale a la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Esta prueba bajará el telón en distancia de 1.200 metros y será para le lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Yegua: Una Sorpresa Gaceta Hípica La Rinconada 5y6 Datos Hípicos

En la última válida para el juego de las mayorías se destaca la inscripción de la castaña importada Milagro Del Valle (USA) (número 1).

La defensora para los colores del Stud Los Samanes Racing, reaparece luego 98 días sin correr y contará con la monta del jinete profesional Johan Aranguren y con el entrenamiento de Riccardo D’Angelo, al mismo tiempo se perfila como la segunda favorita par Gaceta Hípica.

En su última, la estadounidense fue capaz de arribar tercera a 14 de la ganadora también importada Violence and Peace (USA).

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El miércoles 05 de agosto la pupila de D’Angelo solo dio un pique en el aparato, en pelo y salió al tiro publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigas de la carrera: Yeguas