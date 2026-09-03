Luto Hípico: Fallece viuda de reconocido propietario y criador de purasangre

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Las perdidas en el hipismo nacional continúan y no dejar de ser dolorosas, apenas en el tercer día del mes de septiembre se ha dado a conocer mediante las redes sociales, la partida física de la señora Olga Isabel Yánez de Celis, viuda de Eduardo Celis, fundadores del Haras Los Caracaros y el Stud Ceya, y madre de Carlos y Luis Celis, quienes son los encargados de los terrenos antes mencionados.

La Rinconada: Fallece viuda de reconocido y querido propietario y criador de purasangres

El periodista y entrenador de purasangres de carrera, Antonio José Médina informó por medio de su cuenta personal de la red social X, el fallecimiento de la señora Olga, bajo el siguiente texto:

«Falleció la señora Olga Isabel Yánes de Celis, esposa de Eduardo Celis (+); fundadores del exitoso

@HLosCaracaros y del Stud Ceya. Sentido pésame a sus familiares, especialmente a nuestro querido amigo y criador Carlitos Celis. QEPD 🖤Información suministrada x @VERASTEGUIRENNY».

El Haras Caracaro fue fundado por su fallecido esposo, el señor Eduardo Celis Parra, con quien tuvo una familia de siete hijos, y comenzaron como propietarios de purasangres de carreras en la década de los años 80 en el Hipódromo Nacional de Valencia luego de comprar algunos ejemplares en el Haras Altamira para estrenar los colores del Stud Ceya.

Los primeros triunfos del Stud llegarían con los purasangres Brachiaria, El Deca, Back Hoe, Arachis, mientras que en el óvalo de Coche conseguirían sus primeras victorias con Gualillo y Lester. Recientemente, ene l 2023 logró celebrar el triunfo del ejemplar Rod Hendrick en el Clásico Internacional Simón Bolívar GI de la mano del entrenador Fernando Parilli Araujo.