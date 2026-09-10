Lució en su ajuste desde el aparato y destaca como sólida candidata en La Rinconada

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La reunión número 36 en el Hipódromo La Rinconada, pautada para este domingo 13 de septiembre, ofrecerá una jornada de 14 competencias con hora de inicio a la 1:00 de la tarde. En la cartilla destacan los clásicos Gelinotte y Millard Ziadie, además de la primera edición de la Copa Belleza Venezolana.

La sexta prueba dominical reunirá a yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros y con hora de salida fijada para las 3:05 de la tarde. En esta competencia participará la yegua The Exquisite Girl, la cual contará con la monta de Iván Pimentel Jr. y la presentación de Ismael Martínez. Cabe destacar que las autoridades hípicas invalidaron a este ejemplar para todo tipo de apuestas.

La Rinconada: Ejercicio destacado desde el aparato

En los ajustes correspondientes al pasado miércoles 9 de septiembre destacó la yegua americana Divina Providencia. La pupila de Fernando Parilli, que contará con la conducción del jinete aprendiz José Daniel Calicho, realizó su trabajo desde el aparato y registró los siguientes parciales:

Ajuste: 25"3 – 38"3 – 50"3 (800 metros) en silla, con paradas de 64"2 y 79"3. Cargó adentro en la partida, remató en 12 segundos exactos y lució cómoda en todo el trayecto.

Este ejercicio otorga valiosas credenciales a la hija de Mendelssohn en Navajo por Union Rags para adjudicarse la victoria en la sexta carrera del programa, prueba no válida para el juego del 5y6 Nacional y que cuenta con una nómina de 10 participantes. La defensora del Stud «Marco Antonio» ostenta una campaña de cuatro actuaciones con un segundo, un cuarto y dos terceros lugares.