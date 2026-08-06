La llamativa cifra de dinero que Irad Ortiz Jr. alcanza en su carrera profesional

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La cúspide de los jockeys en Norteamérica cuenta en la actualidad con nombres de jerarquía. Uno de ellos es el del puertorriqueño Irad Ortiz Jr., quien cada vez deja una huella más profunda en el turf estadounidense a fuerza de triunfos.

En esta oportunidad, el nativo de Trujillo Alto vuelve a ser noticia por un registro histórico en su laureada carrera sobre los estribos. A punto de cumplir 34 años, Ortiz Jr. no solo ostenta cinco premios Eclipse Award como campeón de los fustas, sino que además es una de las figuras de mayor reconocimiento en la industria hípica norteamericana.

Una cifra de altura para un consagrado

Irad Ortiz Jr. se convirtió en el tercer jinete en la historia del turf estadounidense en alcanzar los 400 millones de dólares en premios producidos. Con 4,538 victorias en 22,119 compromisos, el boricua llega a esta marca con una envidiable efectividad de por vida de 21 %.

Se trata del segundo puertorriqueño en ingresar a este selecto club de los 400 millones, encabezado por el legendario John Velázquez, poseedor del récord de $526.052.221. El segundo lugar le pertenece al venezolano Javier Castellano, con $419.853.255, de acuerdo con las cifras del portal especializado Equibase.com.

De por vida, Ortiz Jr. genera un promedio aproximado de $17.906 por cada actuación. En lo que va de año, cosecha 210 triunfos en 850 montas para 25 % de efectividad, con ganancias acumuladas por $25.138.086. Esta cifra marca la duodécima temporada consecutiva en la que supera la barrera de los 20 millones de dólares recaudados para los propietarios de los ejemplares que conduce.

Para dar alcance a Castellano en la segunda casilla de todos los tiempos, la diferencia entre el fusta venezolano y el boricua se sitúa en poco más de 16 millones de dólares. Actualmente, Irad Ortiz Jr. cumple compromisos en la temporada de Saratoga, donde para las reuniones de viernes, sábado y domingo tiene firmadas 33 montas. La de mayor jerarquía será sobre el lomo de White Abarrio en el Whitney Stakes (G1), competencia dotada con un millón de dólares en premios que se disputará como la duodécima carrera de la jornada sabatina.