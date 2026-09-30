La Isla de luto: Fallece el primer jinete puertorriqueño en ganar una carrera de la Triple Corona en Estados Unidos

La Isla de Puerto Rico ha sido notificada con una de las noticias más tristes en lo que va del año a nivel deportivo, al darse a conocer el fallecimiento del jinete profesional retirado Eddie Belmonte a la edad de 83 años en la ciudad de San Juan, capital de La Isla.

Puerto Rico: Fallece el primer jinete puertorriqueño en ganar una carrera de la Triple Corona en Estados Unidos

El presidente del Salón de la Fama del Hipismo Puertorriqueño Jorge Colón Delgado fue la persona que dio a conocer la información oficial sobre el deceso del retirado jockey boricua, que residía en la capital puertorriqueña, aunque era oriundo de Santurce.

«Su recuerdo permanecerá unido a una actividad a la que dedicó parte importante de su vida y que constituye una parte fundamental de nuestra historia deportiva», expresó del dirigente sobre el látigo a portales puertorrqueños.

Belmonte fue el primer jinete de Puerto Rico en haber participado en una edición del Kentucky Derby G1 con el ejemplar Exhibitionist en la edición de 1966, y luego se convirtió en el primero en ganar una prueba de la Triple Corona Norteamericana, al ganar en el Preakness Stakes G1 de 1970 con el purasangre Personality.

Con su victoria en el Preakness Stakes, trascendió tanto, que el cantante de Salsa Ismael Rivero compuso la canción “Cordero y Belmonte” que luego saldría en el álbum Controversia. Cordero obtuvo cerca de 2.000 victorias en Estados Unidos