José Ortiz iguala récord de victorias de una semana en Saratoga

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El jinete puertorriqueño José Ortiz firmó una semana histórica en el hipódromo de Saratoga Race Course al alcanzar las 13 victorias entre el 12 y el 15 de agosto de 2026, y así igualar de forma contundente el récord previo de más triunfos para una sola semana de programación en este óvalo, impuesto por él mismo en 2016. Con esta magistral actuación, el fustete boricua consolida su liderato absoluto en la estadística del prestigioso mitin de verano en "El Spa".

Estados Unidos: Victorias del sábado de José Ortiz para imponer récord en Saratoga

La primera de las ganancias del boricua la alcanzó en la segunda competencia de 12 que se realizan en la tarde sabatina, en un Maiden Special Weight de $1125.000 en recorrido de 1.200 metros con el ejemplar Scramjet, pensionado de la entrenadora Linda Rice, el cual dejó un tiempo oficial de 1:11.27 y generó dividendos de $18.96 a ganador, $8.52 el place y $5.08 el show.

Seguidamente, en la tercera competencia, en otro Maiden Special Weight de $115.000 en la misma distancia de 1.200 metros en arena, Ortiz ganaría con Road Show, pupilo de Mark Casse en un crono oficial de 1:13.12 para dejar dividendos de $3.74 a ganador $2.54 el place y $2.12 el show.

Con estos dos triunfos, José Ortiz rompe el récord de 12 victorias en una semana de carreras en el mítico hipódromo de Saratoga, el cual era de 12 y ahora suma 13 hasta los momentos que no se ha realizado la última competencia de la jornada sabatina.

La marca antes de lo hecho por el menor de los Ortiz, la había igualado su compatriota Manuel Franco la semana pasada, con una jornada histórica de seis triunfos en la fecha del viernes pasado y su hermano mayor, Irad Ortiz Jr. en julio de este mismo año.