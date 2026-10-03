Fallece purasangre ganador del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI)

El hipismo venezolano está de luto. La noche de este viernes se confirmó la trágica muerte del purasangre Templario, un histórico corredor de ocho años que marcó pauta en los hipódromos de La Rinconada y el Óvalo de Valencia. El caballo, propiedad del Stud Don Rafael V, cumplía campaña esta temporada en el recinto valenciano

La lamentable noticia la dio a conocer el reconocido periodista hípico Antonio José Medina a través de su cuenta oficial en la red social X. Medina detalló que el propietario del ejemplar, el señor Kelvin Álvarez, le comunicó directamente el deceso del animal.

"Murió el gran caballo Templario. Sufrió un cólico. Nos deja demasiadas satisfacciones. Era de los que daban lucidez al espectáculo", expresó un conmovido Álvarez al periodista.

Un golpe duro antes de las carreras en La Rinconada

Esta sensible pérdida ocurre a menos de 24 horas para que se dispute una nueva edición del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (Grado 1). Este gran evento es la prueba central de la reunión número 39 del año en el Hipódromo La Rinconada, una jornada dominical que cuenta con un total de 13 competencias y que paraliza los pronósticos hípicos nacionales.

El día de su consagración en el Jockey Club 2023

Templario fue un valioso hijo del semental estadounidense Marital Asset en la matrona venezolana Awesome Princess (por Awesome Again). En su impecable hoja de vida pistera acumuló 14 victorias en 55 presentaciones. Entre ellas, el Clásico Internacional Presidente de la República GI del 2024, El Clásico Juan Arias GI y el Clásico Ejercito Nacional Bolivariano GII

Su hazaña más recordada en este evento ocurrió en la temporada 2023. En aquella mítica edición, conquistó el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela GI con una atropellada categórica, en una carrera de primer nivel donde también participó el campeón El de Froix. Esa histórica tarde lo guio el jinete Jhonathan Aray bajo la impecable presentación del entrenador Gabriel Márquez.

Recientemente, el valiente corredor demostró su vigencia en el Hipódromo de Valencia, donde se adjudicó con solvencia la Copa Antonio Sano y el Clásico Natalicio del Libertador. El turf venezolano despide hoy a uno de sus guerreros más consistentes.