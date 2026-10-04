El indomable Daryz conquista su segundo Arco del Triunfo consecutivo y emula a las leyendas del turf europeo

Daryz conquistó su segundo Prix de l’Arc de Triomphe consecutivo en el Hipódromo de Longchamp en París [582526.html]. El majestuoso hijo de Sea The Stars cruzó la meta con cuerpo y medio de ventaja deteniendo los relojes en un impresionante tiempo final de 2:27.17. Con esta hazaña, el pensionado del Aga Khan Studs se convirtió en el primer potro en casi 50 años en duplicar victorias consecutivas en la magna prueba del turf europeo, emulando al legendario Alleged (1977-1978).
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Ganar el Prix de l’Arc de Triomphe una vez asegura la inmortalidad [582526.html]. Lograrlo dos veces consecutivas transporta a un ejemplar a una dimensión reservada únicamente para los elegidos. Con la victoria de hoy, Daryz ingresó oficialmente al selecto club de los dobles ganadores del Arco, siendo apenas el décimo ejemplar en toda la historia en duplicar el triunfo.
La magnitud de este logro radica en el género y la longevidad. Daryz es el primer macho entero (potro/caballo) en firmar el doblete consecutivo desde que Alleged lo hiciera bajo las órdenes de Vincent O'Brien en las temporadas de 1977 y 1978. Las otras dos hazañas consecutivas más recientes en el hipismo moderno pertenecieron a yeguas fuera de serie: Treve (2013-2014) y Enable (2017-2018).
Además, este triunfo representa la novena victoria en el Arco para los colores del Aga Khan Studs, consolidando a la mítica divisa verde y hombreras rojas como la más dominante y exitosa en la historia de la carrera de pista plana más rica del continente europeo.
- Los primeros 400 metros fueron cruzados en 26.10.
- La primera media milla (800 metros) se registró en 51.30.
- Los 1.200 metros (tres cuartos de milla) se pasaron en 1:16.20.
- La milla completa (1.600 metros) se cubrió en 1:40.40.
- Los 2.000 metros se agenciaron en 2:04.10.
- los últimos 400 metros fue de 23.07, deteniendo el reloj en un tiempo total definitivo de 2:27.17 para la milla y media.
La llegada de este Arco de Triunfo ratificó el altísimo nivel de la delegación europea, con la trifecta y la pizarra conformada de la siguiente manera:
- Ganador: Daryz (Fr) - El campeón indiscutible, ratificando su jerarquía internacional.
- Segundo Lugar: Bay City Roller (Ire) - El conducido por Oisin Murphy vendió cara su derrota. Salió a buscar la carrera temprano en la recta de las decisiones y se mantuvo con gallardía para asegurar la exacta a cuerpo y medio del vencedor.
- Tercer Lugar: Diamond Necklace (Ire) - La valiente potra de tres años presentada por el estelar Aidan O'Brien atropelló con fuerza en los metros decisivos bajo la guía de Christophe Soumillon para quedarse con la trifecta.
- Cuarto Lugar: Friendly Soul (GB) - La conducida por James Doyle batalló firmemente durante todo el trayecto de la recta final para completar la superfecta en una actuación sumamente meritoria.
- Quinto Lugar: Kalpana (GB) - La calificada yegua madura, ganadora clásica de Grupo 1, remató tardíamente sobre el terreno blando para rasguñar el último puesto de la pizarra oficial de la competencia.
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os últimos 400 metros fue de 23.07, deteniendo el reloj en un tiempo total definitivo de 2:27.17 para la milla y media.