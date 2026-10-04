El indomable Daryz conquista su segundo Arco del Triunfo consecutivo y emula a las leyendas del turf europeo

Daryz conquistó su segundo Prix de l’Arc de Triomphe consecutivo en el Hipódromo de Longchamp en París [582526.html]. El majestuoso hijo de Sea The Stars cruzó la meta con cuerpo y medio de ventaja deteniendo los relojes en un impresionante tiempo final de 2:27.17. Con esta hazaña, el pensionado del Aga Khan Studs se convirtió en el primer potro en casi 50 años en duplicar victorias consecutivas en la magna prueba del turf europeo, emulando al legendario Alleged (1977-1978).

Ganar el Prix de l’Arc de Triomphe una vez asegura la inmortalidad [582526.html]. Lograrlo dos veces consecutivas transporta a un ejemplar a una dimensión reservada únicamente para los elegidos. Con la victoria de hoy, Daryz ingresó oficialmente al selecto club de los dobles ganadores del Arco, siendo apenas el décimo ejemplar en toda la historia en duplicar el triunfo.

La magnitud de este logro radica en el género y la longevidad. Daryz es el primer macho entero (potro/caballo) en firmar el doblete consecutivo desde que Alleged lo hiciera bajo las órdenes de Vincent O'Brien en las temporadas de 1977 y 1978. Las otras dos hazañas consecutivas más recientes en el hipismo moderno pertenecieron a yeguas fuera de serie: Treve (2013-2014) y Enable (2017-2018).

Además, este triunfo representa la novena victoria en el Arco para los colores del Aga Khan Studs, consolidando a la mítica divisa verde y hombreras rojas como la más dominante y exitosa en la historia de la carrera de pista plana más rica del continente europeo.