Las subastas de yearling en Keeneland continúan este viernes con otra jornada de subastas de ejemplares, donde hasta los momentos, la primera generación de potros del campeón del Kentucky Derby (G1) del 2023, Mage ha generado grandes impresiones y precios con sus subastas ya realizadas.

Estados Unidos: El impresionante precio de los primeros hijos de Mage en Keeneland

Las subastas de yearlings de Keeneland han visto como en los días pasados, los primeros yearlings de Kentucky Derby G1, han generado casi tres millones de dólares entre los 18 potros que habían pasado por el ring de subastas en los 11 días que van del evento.

El precio más alto por un yearling de Mage, hasta los momentos, ha sido por el HIP 864, en cruce con la yegua Windy Lane, el cual fue vendido por $575.000 y fue consignado por Airdrie Stud Raise, mientras que el segundo potro más alto subastado ha sido el Hip 1842, un potro de Mage en High Gloss, el cual costó $360.000 y fue consignado por el agente de Brookdale.

Otros que sobresalieron: el lote 1639, Mage en To Thyself B True, vendido en US$325.000; el lote 2024, Mage en Star Table, adquirido por US$225.000; y el lote 1808, Mage en Flashpackinbarbie, que llegó a US$190.000.

El precio general de ventas de los 18 ejemplares ha sido de $2.815.000, y un promedio por ejemplar de $156.389