De la larga a la distancia intermedia: El "tumba-cuadros" que promete en La Rinconada

El óvalo de Coche afina los últimos detalles para recibir la reunión 39 de este año 2026, pautada para el domingo 4 de octubre. El programa consta de 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde, con la atención concentrada en la séptima prueba, marco del Clásico Jockey Club de Venezuela en recorrido de 1.800 metros.

La Rinconada: A la caza de los grandes candidatos en la segunda válida del 5 y 6

A la altura de la novena carrera del orden dominical se celebrará la segunda válida para el juego del 5 y 6 Nacional. La prueba reúne a diez ejemplares nacionales e importados, ganadores de una competencia (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), quienes medirán fuerzas en trayecto de 1.500 metros a las 4:45 de la tarde.

En este lote destaca la presencia de Maple Grove, un alazán de la divisa Excelso que viene de cumplir un destacado papel en los 1.800 metros. En esa oportunidad finalizó quinto a cuatro cuerpos y medio de King Julien con la conducción de Álvaro Finol. Para esta ocasión, el pupilo del entrenador Germán Rojas contará con la guía de Winder Véliz en búsqueda del triunfo.

La Rinconada: Briseo de mantenimiento en la jornada del miércoles

El purasangre ajustó condiciones la mañana del miércoles 30 de septiembre junto a su nuevo jinete sobre la pista de Coche. En su apronte en silla de segunda vuelta, el alazán registró pasos de 13.1, 26.1 y 38.2 para los 600 metros. Completó los 800 metros en 51.1 con remate de 12.1 sin exigencias, para luego parar en 65.1 los 1.000 metros y 80.1 en los 1.200 metros.

Con esta exhibición en su ajuste, Maple Grove surge como una alternativa sólida para abonar un dividendo de impacto en el 5 y 6.