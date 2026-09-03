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Uno de los jinetes que vive un buen momento con sus montas y ha conseguido varios triunfos, es el látigo profesional Rafael Solano, quien para la reunión 35, ha conseguido firmar tres compromisos de montas en las carreras no válidas del domingo.

La Rinconada: Conoce lo que dice Rafael Solano sobre cada una de sus montas del domingo en La Rinconada

El joven y profesional del látigo conversó con el equipo de Meridiano sobre cada una de las tres montas que va a realizar en la tarde de carreras con los ejemplares Sr León en la primera prueba, Starship Gold en la tercera y Uriel en la sexta.

“Comenzamos en la primera carrera con Sr León, un caballo que en su última actuación lo hizo bastante bien, arribando en el segundo lugar, detrás de Zaraceño, que ha ganado de manera seguida, el ejemplar se mantiene bien para esta competencia y pienso que estará decidiendo”.

“En la tercera carrera, la yegua Starship Gold, (del entrenador David Palencia), esta semana va a la distancia habitual de ella, donde se ha desenvuelto bastante bien y esta travesando un momento de condiciones muy bueno y va a estar decidiendo”.

“Y en la sexta carrera, el caballo Uriel, que en su carrera de reaparecida no estaba al cien por ciento, pero o hizo bastante bien y tuvo una atropellada bastante fuerte, creo que se va a adaptar bastante bien a esta distancia de aliento y va a estar decidiendo en los metros finales de la carrera”.