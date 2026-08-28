Con este ajuste y sin Khoolzan, este ejemplar puede sorprender en la quinta del domingo

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 34 de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada será este domingo 30 de agosto, con una programación de 12 carreras donde en dos de ellas, se disputarán la versión 2026 de los clásicos Sprinters GI para machos y hembras nacionales e importados en recorrido de 1.200 metros, dentro de las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Con este ajuste y sin Khoolzan, este ejemplar puede sorprender

Previamente, en las carreras no válidas de la tarde dominical, una de las más llamativas, es la quinta del programa, con hora de partida para las 2:40 de la tarde, y reservada para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de tres y cuatro carreras en una prueba de 1.100 metros con una nómina original de ocho purasangres y tiene el retiro del importado Khoolzan, pensionado de Gabriel Márquez, el cual iba a tener a Johan Aranguren en la silla.

En esta prueba, sobresale el pensionado de Fernando Parilli Jr. Tintoreto con la conducción del aprendiz Luis Funez Jr. para el Stud Z.M y el reaparecido del entrenador Riccardo D’Angelo, Mahomes, con la monta de Laime Lugo Jr. el cual no ha perdido en dos carreras que ha realizado este año y en la misma distancia a recorrerse, ante el conocido retiro del importado Khoolzan del entrenador Gabriel Márquez.

Un ejemplar que no suena con mucha fuerza en los estudios, es el presentado por el entrenador Germán Rojas, Invader con la monta del recién graduado jinete profesional Winder Veliz para los colores del Stud Excelso con un peso de 54 Kilos y con el número tres en el lomo.

El hijo del semental Roger Rocket en Walts Away por Giant´s Causeway, nacido en el Haras Los Caracaros, viene de correr por última vez el pasado 19 de julio del año en curso, donde finalizó tercero, a solo tres cuerpos de San Benito.

Según la hoja de ajustes del Instituto Nacional de Hipódromos, el macho castaño de cinco años, viene de realizar su último ajuste con la meta de ser el posible vencedor por delante de los favoritos antes mencionados.

Ajuste de Invader: 24,1 36,4 48,4 (800MTS) (ES) 62,2 2P 77,2/ 92,2// 108,1/// AL TIRO, FENOMENO