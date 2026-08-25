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La experimentada mujer de caballos Robin Smullen-Tagg fue galardonada con el prestigioso Premio D. Wayne Lukas 2026 en su edición inaugural. De acuerdo con el reporte oficial difundido por el portal especializado Paulick Report, la Asociación de Jinetes de Purasangres de Nueva York (NYTHA) otorgó esta distinción para enaltecer la labor de los asistentes de entrenadores en el circuito norteamericano. La ganadora recibirá un trofeo junto a un estímulo económico de $10,000 en el hipódromo de Saratoga.

Estados Unidos: Asistente es la ganadora del premio Wayne Lukas en su primera edición

Según la información publicada por Paulick Report, Smullen-Tagg ejerce como la mano derecha del entrenador Barclay Tagg desde hace más de 26 años. Su pericia profesional resultó fundamental para guiar las exitosas campañas pisteras de los recordados campeones clásicos criados en Nueva York, Funny Cide y Tiz the Law, defensores del Sackatoga Stable. Los directivos de la NYTHA destacaron su ética laboral y su obsesiva atención a los pequeños detalles físicos de los ejemplares bajo su cuidado diario.

El comité de selección evaluó numerosas postulaciones antes de emitir un veredicto definitivo a favor de la experimentada galopadora. La entrega oficial del galardón se efectuará en la jornada de competencias del próximo miércoles 2 de septiembre, fecha que conmemora el natalicio del histórico preparador del Salón de la Fama. Los propietarios y profesionales del turf neoyorquino catalogan a Smullen-Tagg como un pilar insustituible para el éxito de la organización en las competencias de la Triple Corona.