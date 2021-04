Woods creía que estaba en otro estado cuando sufrió accidente, según informe

Golf

Viernes 9| 5:42 pm





El golfista Tiger Woods estaba “desorientado” tras el accidente que sufrió en febrero cerca de Los Ángeles (EE.UU.) hasta el punto de que creía estar en Florida en lugar de en California, según un informe sobre el siniestro conocido este viernes.



El informe de investigación de la escena del accidente elaborado por la Patrulla de Autopistas de California revela, además, que los trabajadores de emergencias encontraron entre las pertenencias del deportista un frasco de pastillas vacío y sin etiqueta, aunque no creen que estuviera bajo el efecto de las drogas.



De acuerdo a las pesquisas, mientras Woods recibía tratamiento médico en la sala de emergencias después del accidente, un ayudante del alguacil le pidió que relatara lo sucedido.



El golfista aseguró que no recordaba haber estado involucrado en una colisión y "pensó que estaba en ese momento en el estado de Florida", señala el documento.



Respecto al envase de medicamentos vacío, los investigadores argumentaron que no había “ninguna razón” para creer que Woods había estado conduciendo el vehículo bajo los efectos del alcohol o drogas, sino que, más bien, se estrelló porque manejaba a una "velocidad insegura para las condiciones de la carretera".



De hecho, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles determinó hace dos días que Woods conducía al doble del límite de velocidad permitido en el tramo de carretera en el que sufrió el accidente.



“Woods conducía de 84 a 87 millas por hora (de 135 a 140 kilómetros por hora) en un tramo de carretera cuesta abajo en las afueras de Los Ángeles que tenía un límite de velocidad de 45 millas por hora (72 kilómetros por hora)", dijo el miércoles el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en una rueda de prensa en el que presentó los resultados de la investigación del suceso.



La velocidad excesiva y la incapacidad de sortear la curva en la carretera fueron las causas del accidente, que dejó a Woods "gravemente herido" con lesiones en el pie, tobillo, la tibia y el peroné de su pierna derecha.



Las pesquisas apuntan a que Woods aceleró cuesta abajo, en lugar de reducir la velocidad en ese tramo de carretera, y que cruzó dos carriles en sentido contrario antes de chocar contra un árbol, lo que provocó que su vehículo diera varias vueltas.



El golfista, de 45 años, estaba en la zona para disputar el torneo anual de golf Genesis Invitational en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, cerca de Santa Mónica, en Los Ángeles.



Woods es uno de los golfistas más exitosos de todos los tiempos, con un récord de 683 semanas en la posición número uno del mundo, más recientemente desde marzo de 2013 hasta mayo de 2014. EFE