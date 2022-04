Progreso contra estancamiento: Liverpool y Manchester United en polos opuestos

Samuel Aldrey | @SamuelAldrey

Mientras los aficionados de los Reds celebraban su victoria en la FA Cup en Wembley, los seguidores del United protestaban en Old Trafford y abucheaban a Paul Pogba.

Si alguna vez hubo un día que resumiera las fortunas contrastadas de los dos clubes más exitosos del fútbol inglés fue este.

Mientras los hinchas del Liverpool festejaban en Wembley el sábado, los del Manchester United protestaban frente a Old Trafford. Mientras la afición saludaba a sus héroes, todos y cada uno de ellos, Paul Pogba, el jugador más caro de la historia del United, era abucheado e insultado por un sector de su propia afición, "vete a la mierda", le coreaban desde la tribuna.

Y mientras el equipo de Jürgen Klopp, que persigue el cuádruplete, se deshacía del Manchester City para llegar a su segunda final de copa de la temporada; el grupo de Ralf Rangnick apenas superaba al peor equipo de la Premier League, confiando en el talento y la determinación de Cristiano Ronaldo, de 37 años, y en las inconsistencias del Tottenham y el Arsenal para mantenerse a punto de terminar entre los cuatro primeros.

Si se compara el progreso constante y juego sensacional del Liverpool con Klopp, con las oscilaciones y los falsos amaneceres de varios entrenadores del Manchester United, es donde se hallan exactamente sus problemas.

Y ni hablar de la gestión de los fichajes de ambos clubes. Lo que ocurre allí es el principal motivo de fracaso y que hace que los problemas crezcan y se multipliquen.

Un pez se pudre por la cabeza, y el United se estaba pudriendo incluso antes de que Ferguson se fuera. Hay una razón por la que LUHG (Love United, Hate Glazers) es la abreviatura elegida por los aficionados que protestan.

Su política de contratación ha sido salvaje y costosa.

Mientras que el Liverpool fue capaz de encontrar e identificar a los que marcan la diferencia -Alisson Becker, Virgil van Dijk, Fabinho, Mohamed Salah, Sadio Mane- y olfatear gangas inesperadas como Andy Robertson. El United ha despilfarrado millones en jugadores (y directivos) que prometían el mundo, pero que no les han dejado en mejor posición que antes.

¿Cuántos de la plantilla actual, por ejemplo, sugerirías que están garantizados para prosperar bajo el mando de Ten Hag? ¿David De Gea, quizás? ¿Bruno Fernandes probablemente? ¿Jadon Sancho quizás?

El pedigrí de Varane y Ronaldo no puede ser ignorado, pero el resto tiene signos de interrogación, como mínimo.

Pogba se irá en verano, un fichaje de 90 millones de libras (117 millones de dólares) que se va por nada, y es probable que le sigan jugadores como Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard, Marcus Rashford y Edinson Cavani.

