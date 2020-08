Chelsea no para de fichar y contrata al joven Malang Sarr

Premier League

El Chelsea confirmó la llegada de Malang Sarr, zaguero central de 21 años que llega en traspaso libre procedente del OGC Nice de Francia. El futbolista francés firma con los Blues hasta 2025 y todo indica que se iría cedido a otro club en su primera temporada, siendo el Betis de Pellegrini el principal candidato.

Sarr era uno de los jugadores más codiciados este periodo de transferencias debido a su costo libre y equipos como Barcelona, Arsenal y Real Madrid buscaron contratarlo, sin embargo, el conjunto de Stamford Bridge ganaría la carrera por el joven jugador francés.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida al club hoy. La oportunidad de fichar a Malang era una que no podíamos perder. Es un gran proyecto de futbolista y lo seguiremos de cerca durante su período de cesión con la esperanza de que pronto regrese al Chelsea”, señalaba la directora general del Chelsea Marina Granovskaia.

El defensor de 21 años ya ha sido internacional en todas las categorías con Francia, desde la Sub 16 hasta la Sub 21, además de ser capitán en la Sub 18. El ya jugador Blue acumula más de 100 partidos en la Ligue 1, además de haber jugador ya en Champions League, realizando una buena labor con el Niza.