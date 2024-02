¿No es tan bueno? El insólito reto a Jurgen Klopp que le dejó este técnico argentino (+Video)

Jurgen Klopp anunció el fin de su ciclo en el Liverpool al cerrar esta temporada 2023-2024, decisión que dejará atrás los casi 9 años al frente de la entidad inglesa. El alemán explicó que espera darse un descaso de, al menos, un año y así retomar la actividad con más fuerza en algún otro club. Sin embargo, pese a lo que muchos recomendarían a Klopp, sobre su próximo destino, hay quienes quieren retar al DT a que se desplace a una liga que represente mayor dificultad, aunque traiga consigo -a priori- menos nivel del que está acostumbrado.

Esto, propiamente, fue lo que hizo en una entrevista a ESPN el entrenador del equipo Tigres de la liga de Argentina, Néstor Gorosito, quien no ve que un Klopp tenga del todo sencillo dirigir en América con las condiciones de los torneos de esta región del mundo.

"Dirigir en Europa es 100 veces más fácil que acá. Yo quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, que dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar. Me encantaría que Klopp venga y dirija una ratito a Riestra", soltó sorpresivamente, Gorosito, en clara alusión al escenario que debe enfrentar para competir en Argentina.

Esa misma invitación se llevó por delante a otros de los técnicos top en Europa, como Pep Guardiola, considerado por muchos como el mejor estratega del mundo. "Yo soy fanático de Guardiola pero que venga a dirigir acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá, donde vos agarrás uno de 15 y metés uno de 40 palos que elije bien y que físicamente es mejor", agregó el entrenador de Tigres.

Dos mundos totalmente distintos

Los comentarios de Néstor Gorosito no quedaron ahí y prefirió ahondar en las condiciones como se entrena en el 'Viejo Continente' contra las herramientas que America tiene para competir internamente.

"Es completamente diferente Europa de Argentina. Es incomparable. Yo a veces a ustedes los escucho decir: ‘¿Pero por qué no juegan cada tres días?’. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa", analizó.