Gattuso da gracias al Nápoles pese a ser despedido

Martes 25| 9:10 am





El técnico Gennaro Gattuso se despidió sin polémicas del Nápoles y aseguró que siempre llevará "en el corazón" la experiencia de los últimos 18 meses, en una carta publicada en la web del equipo sureño dos días después de que el presidente Aurelio De Laurentiis confirmara su salida del club.



"Entrenar al Nápoles fue buenísimo: un año y medio intenso, valioso, una experiencia que me llevaré en el corazón. Doy las gracias a los jugadores, al cuerpo técnico del club, a todos los trabajadores y al presidente De Laurentiis que me dio esta oportunidad", escribió Gattuso.



"Conocí una ciudad magnífica, en la que viví muy bien con mi familia, y aficionados extraordinarios, a pesar de que la pandemia nos ha impedido disfrutar de un ambiente único en el estadio dedicado a Diego Maradona", agregó.



Gattuso llegó al Nápoles en diciembre de 2019 en sustitución de Carlo Ancelotti y llevó al equipo a la conquista de la Copa Italia de 2020, ganada en la final contra el Juventus.



Fue despedido por De Laurentiis el pasado domingo, menos de una hora después de que no lograra clasificar al Nápoles para la próxima Liga de Campeones, al acabar quinto en la tabla.



"En los días de la victoria de la Copa Italia y en muchos más momentos noté el fuerte acariño de los napolitanos. Un cariño que, junto a mi cuerpo técnico, devolví trabajando cada día con máxima dedicación y profesionalidad. Ahora nuestros caminos se separan, pero nunca olvidaré estos meses emocionantes", aseguró.



"Le deseo al Nápoles y a Nápoles mucho éxito", concluyó el técnico italiano.



Gattuso cuenta con el interés de varios equipos de la Serie A, entre los cuales destacan el Lazio y el Fiorentina, según los medios locales. EFE