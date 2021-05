Chiellini deja para el final de temporada la decisión sobre su futuro

Liga Italiana

Martes 18| 1:21 pm





Giorgio Chiellini, capitán del Juventus, aseguró este martes que ahora está concentrado en ganar la final de la Copa Italia de este miércoles contra el Atalanta y que no está pensando en si esta será la última vez que puede conseguir un título con el equipo turinés.



"Soy honesto, estoy concentrado en nuestros partidos, voy paso a paso. Los demás razonamientos los haremos al final de la temporada, pero ahora estamos demasiado concentrados en estos retos. Nos jugamos un trofeo y hablar de otras cosas nos descentra de este partido", dijo Chiellini, de 36 años, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, en la rueda de prensa previa a la final copera.



El capitán del Juventus, que también será uno de los líderes de la selección italiana en la próxima Eurocopa, peleará este miércoles por su decimonoveno título con la camiseta "bianconera".



"Estamos listos. Es un partido particular y los resultados de los últimos partidos no cuentan. Tenemos ganas de conquistar un trofeo, nunca es fácil llegar a jugar estos partidos", afirmó.



El Juventus llega a esta cita como quinto clasificado en la Serie A y, tras esta final copera, se jugará un billete para la próxima Liga de Campeones en la última jornada del campeonato.



Los hombres de Andrea Pirlo necesitan ganar en el campo del Bolonia y esperar que el Milan, que visita al Atalanta, o el Nápoles, que recibe al Verona, tropiecen.



"Nuestros últimos dos triunfos ligueros nos dieron un empuje importante que nos da confianza, pero ahora solo estamos pensando en la final. Estamos aquí con entusiasmo", destacó. EFE