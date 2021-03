Alexis alarga su racha y hace más líder al Inter

Liga Italiana

Redacción deportes. Un doblete del chileno Alexis Sánchez, que alargó su racha tras marcar la pasada jornada al Génova, dio la victoria al Inter en el estadio del Parma (1-2) para asentarse en el liderato de la Liga italiana con seis puntos de ventaja sobre el Milan.



Los hombres de Antonio Conte aprovecharon el pinchazo de su máximo rival por el título, que no pasó del empate frente al Udinese (1-1) esta jornada. Una victoria ante el penúltimo de la Serie A podía abrir una distancia importante para acercarse a un trofeo que se le escapa al Inter desde 2010. Y no fallaron.



Sin duda, el protagonista fue Alexis Sánchez, que vive un momento dulce después de una temporada poco acertada de cara a portería. Si la semana pasada ante el Génova recuperó su olfato goleador tras catorce partidos sin marcar, pocos días después volvió a demostrar que está en un buen momento de forma.



Tuvo que esperar hasta la segunda parte para volver a celebrar un gol. Antes, en los primeros 45 minutos del choque, tanto Inter como Parma firmaron un partido igualado con pocas ocasiones. Sólo el belga Romelu Lukaku, con un cabezazo al poste, y el esloveno Jasmin Kurtic, con un golpeo que detuvo el guardameta Samir Handanovic, rompieron la monotonía de un choque muy táctico.



Entonces, en el primer cuarto del segundo acto apareció Alexis Sánchez para aprovechar un rechace de un defensor del Parma y conectar un disparo mordido que entró con incertidumbre dentro de la portería defendida por Luigi Sepe. La pelota, tras tocar en el guardameta, atravesó toda la línea por centímetros y el Inter celebró el primer tanto.



Poco después, en un contragolpe conducido a la perfección por Lukaku, remató la faena tras una asistencia del belga en un mano a mano ante Sepe. Fue el 0-2, a los 62 minutos, y todo parecía sentenciado a favor del equipo de Conte.



El técnico italiano ya ofreció su punto de vista antes del choque sobre las nuevas sensaciones que siente con su delantero. "Comienzo a ver nuevamente destellos del viejo Alexis y el mérito es todo suyo, porque ha seguido entrenándose. Ha tenido mucha paciencia, pero ahora definitivamente está en su mejor momento".



Alexis respondió a sus halagos con más goles. Pero no fueron suficientes para domar el choque, porque el Parma, necesitado de puntos para salir del descenso y sin nada que perder, adelantó sus líneas y atosigó al Inter hasta conseguir su premio. Se lo llevó el brasileño Hernani Azevedo, que aprovechó una asistencia desde la banda izquierda de Giuseppe Pezzela para reducir distancias.



Durante algo más de veinte minutos, la incertidumbre se apoderó del Inter, que consiguió aguantar todas las acometidas de un rival que murió en la orilla de la sorpresa con dignidad. El cuadro de Conte aguantó el resultado y alargó la distancia con el Milan para hacer bueno el doblete de Alexis, inspirado para hacer más líder a su equipo. EFE