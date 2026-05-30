Champions League: Kai Havertz hace historia con su gol en la final para el Arsenal

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Kai Havertz volvió a aparecer en el escenario más grande del fútbol europeo y escribió una página histórica en la final de la UEFA Champions League 2026. El delantero alemán logró marcar con el Arsenal al minuto 5 del partido ante el París Saint-Germain y se unió a un grupo muy reducido de futbolistas que han anotado en finales de la Copa de Europa defendiendo camisetas de clubes diferentes, según MisterChip.

El gol del futbolista de 26 años no solo tuvo impacto en el resultado de lo que va del compromiso, sino también en los libros históricos del torneo. Con esta anotación, Havertz igualó registros alcanzados anteriormente por figuras legendarias como Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic y Velibor Vasovic, quienes también dejaron huella en finales con más de un equipo.

Champions League - Kai Havertz

Lo que hace todavía más especial el logro del atacante del Arsenal es un detalle que ningún otro jugador había conseguido hasta ahora. Con este tanto, se convirtió en el único futbolista en marcar en finales de Champions League con dos clubes del mismo país e incluso de la misma ciudad: Chelsea y Arsenal, ambos representantes de Londres.

La primera vez que el atacante apareció en una final europea fue en 2021, cuando anotó el gol que le dio el título al Chelsea frente al Manchester City. Aquella noche en Oporto quedó marcada como uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

Sin duda, su capacidad para aparecer en partidos decisivos continúa consolidándolo como un futbolista determinante en escenarios de máxima presión.

Finalmente, Kai Havertz añade su nombre a ese selecto grupo y, con un futuro prometedor, todo parece indicar que será determinante en cada una de las instancias finales que logre disputar a lo largo de su carrera.