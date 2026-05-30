Champions League: Dembélé marca el primer gol del PSG por la vía del penal

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Este sábado 30 de mayo se está jugando una nueva final de la UEFA Champions League y, en esta ocasión, los protagonistas son el París Saint-Germain y el Arsenal, que se están viendo las caras en el Puskás Aréna de Hungría.

El conjunto inglés se adelantó en el marcador al minuto cinco de partido, gracias a un rebote tras un mal despeje del defensor brasileño, Marquinhos, y que, de manera fortuita, el balón cayó en los pies del delantero alemán, Kai Havertz, quien tras una larga corrida no perdonó con un disparo electrizante para poner el 1-0.

Champions League - Ousmane Dembélé

Con este resultado, se fueron al vestuario. Al regreso, para disputar el segundo tiempo, el conjunto parisino salió con más intensidad para buscar igualar el marcador y, tras una polémica jugada en el área, el principal señaló penal para el PSG.

Por lo tanto, el encargado de ejecutar este penal fue nada más y nada menos que Ousmane Dembélé, que con un tiro colocado y sin oportunidad para el arquero del Arsenal, anotó el empate para el París Saint-Germain.