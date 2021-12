Sergio Ramos: Voy a ir a muerte con el PSG ante el Real Madrid

Liga de Campeones

Lunes 13| 6:25 pm





Redacción Meridiano

Sergio Ramos, defensa central del París Saint-Germain aseguró que le hubiera gustado enfrentarse a otro equipo y no el Real Madrid, pero defenderá a muerte a su nuevo equipo. El cuadro español visita el Parque de los Príncipes el 15 de febrero por los octavos de final de la Champions League.

Lea también: Sergio Ramos se baja de la convocatoria del PSG

En la presentación de su nuevo gimnasio llamado "Sergio Ramos by John Reed" en Madrid, España, el central compartió unas palabras acerca del partido de Champions y su deseo de volver con La Roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Partido PSG vs. Real Madrid

“Me he enterado estando en casa. Me molaba el Manchester United como enfrentamiento. Es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado otro equipo, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

Su salida del Real Madrid



“Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero voy a defender a muerte a mi equipo”.

Lesiones

“Lo he pasado mal, pero ha merecido la pena. Ha sido duro. Y diferente a lo que he vivido a lo largo de mi carrera. He tenido la suerte de jugar durante muchos años. Las lesiones me habían respetado a lo largo de mi carrera y ahora me ha tocado. Volver a sentirte jugador, volver a sentirte bien… Estoy muy tranquilo y totalmente adaptado a la ciudad. Por fin, sintiéndome bien después de jugar el primer partido.”



Fiel seguidor del Real Madrid

“Siempre que puedo veo los partidos del Madrid con especial cariño y de la Liga española en general. Vinicius ya prometía estos últimos años, pero a día de hoy es una realidad y un gran jugador donde el Madrid empieza a destinar el juego en él”.

¿Kylian Mbappé al Real Madrid?



“No me gustaría verlo. Mbappé es una pieza clave en el actual PSG y en el del futuro. No se sabe lo que puede pasar, pero yo quiero a Kylian en mi equipo”.

Selección Española

"Yo quiero volver con el equipo y rendir al máximo nivel. Tengo la mentalidad de volver y el mister decide. Estaría encantado con volver a jugar con España”.