Jugadores que levantaron la Champions League sin hacer nada

Liga de Campeones

María José Frontado R. / @majofronttado

Existen jugadores estrellas que se consagran campeones de la Champions League, pero así como otros que levantan la añorada ‘orejona’ sin no aportar nada al equipo. Algunos no jugaron la final, pero alzaron la copa.

1. Jérémy Mathieu:

El defensa francés fue traspasado del Valencia al FC Barcelona siendo una promesa en la línea defensiva. Su gran rendimiento permitió al cuadro culé conseguir su segundo triplete en la historia. Además, marcó el único gol en un Clásico frente al Real Madrid. El último año su desempeño caducó perjudicando en ocasiones a los catalanes. En la final de la Champions ante la Juventus en Berlín 2015, arrancó de suplente y entró al 90+1 por Iván Rakitic.

2. Jesús Vallejo, Marcos Llorente y Borja Mayoral:

El español se quedó fuera de la lista para la Champions League 2017 donde el Real Madrid venció 1-4 a la Juventus. El defensa levantó la ‘orejona’ sin haber estado ni siquiera en el banco de suplentes. Asimismo, Marcos Llorente y Borja Mayoral alzaron la copa sin contar para Zinedine Zidane. El trio español soñaba con triunfar en el Real Madrid, pero desafortunadamente fueron apartados de los juegos y decidieron tomar otro camino.

3. Mario Balotelli:

En la Champions 2009-2010 el italiano se quedó con el título tras su paso por el Inter de Milán, en esos días se produjo su traspaso al Manchester City. No jugó la final y se quedó en el banquillo. Sin No obstante, José Mourinho, entrenador del Inter en ese momento, declaró que Balotelli nunca sintió la camiseta, no era interista y era más simpatizante del Milán.

4. Oriol Romeu:

En el 2012, el ex Barça se consagró campeón con el Chelsea estando en el banco de suplentes junto a Turnbull, Ferreira, Essien, Malouda, Torres y Sturridge. El partido terminó con penaltis ante el Bayern Múnich y, tampoco fue tomado en cuenta.

5. Jesé Rodríguez:

En dos ocasiones se proclamó campeón de la Champions League con el Real Madrid en la temporada 2013/2014 y 2015/2016. En la primera se lesionó en octavos de final y en la segunda no jugó ni un minuto. Al menos, suma dos ‘orejonas’ en su registro como futbolista.

6. Ibrahim Afellay:

Se convirtió en el héroe olvidado del FC Barcelona en el 2010/2011. Afellay fue protagonista clave en las semifinales de la Champions ante el Real Madrid, donde asistió a Lionel Messi para que marcara el 2-0. Su carrera se apagó en el Camp Nou, pero levantó la copa deseada por muchos en Wembley cuando el Barcelona derrotó al Manchester United. Consiguió el triplete ese año.