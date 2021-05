Mahrez: No concedemos mucho y por eso estamos en la final

Liga de Campeones

(EFE).- Riyad Mahrez, autor de los dos goles del Manchester City contra el París Sain Germain, manifestó que la clave del equipo es la solidez defensiva y que encajar pocos goles es lo que les ha llevado hasta la final de la Champions League.



El conjunto de Pep Guardiola derrotó a los parisinos en el Etihad Stadium y jugará la primera final de su historia en la máxima competición continental.



"Fue un buen partido. No empezamos bien otra vez. No tuvimos una buena primera parte, pero con el gol estuvimos más cómodos. En la segunda parte jugamos mejores y pudimos marcar más. Ellos perdieron los nervios y empezaron a pegarnos patadas, así que después de la roja estuvimos más cómodos aún", dijo el argelino a BT Sport.



"El plan no era contraatacar, pero ellos tenían que venir a por nosotros. Así llegaron los dos goles", añadió.





Sobre el primer gol, nacido de un balón en largo de Ederson, Mahrez apuntó que ese pase a la espalda de la defensa estaba planeado.



"Sabemos que es capaz de poner la pelota en la portería contraria, así qeu trabajamos mucho en ello y hoy funcionó", dijo Mahrez.



"Hoy teníamos que ser sólidos en defensa y todos lo hemos sido. No hemos concedido mucho y creo que por eso estamos en al final. Ahora tenemos otro partido el sábado y si ganamos seremos campeones. Después podremos concentrarnos en la final de la Champions League". EFE