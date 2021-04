Koke vuelve al once, Joao se consolida en el banquillo

Liga de Campeones

Viernes 30| 8:01 am





El retorno del capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, al once que prepara el líder liguero para visitar mañana al Elche, y la confirmación de que el portugués Joao Félix empezará el partido en el banquillo fueron las dos claves del último entrenamiento antes del viaje.



Koke, que se ha entrenado al margen durante los últimos días, volvió al grupo y muy probablemente recuperará su puesto en el once que saldrá a defender el liderato en el Martínez Valero, en el que no estará Joao Félix, como ha venido ensayando el conjunto rojiblanco durante esta semana.



Esa formación es la compuesta por Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso; Ángel Correa, Marcos Llorente, Koke, Thomas Lemar y Yannick Carrasco; y Luis Suárez como ariete. También ensayó como pivote el francés Geoffrey Kondogbia, pero pronto fue sustituido por el capitán.



La única ausencia de la sesión fue el brasileño Renan Lodi, al que ya se le ha diagnosticado una lesión muscular que le dejará fuera del duelo del sábado y puede que del trascendental duelo de la siguiente jornada en el Camp Nou contra el Barcelona.



Una nueva pancarta presidió la sesión de este viernes, con el lema 'Ahora os toca a vosotros estar al nivel de estos colores'. El Atlético se benefició de la victoria del Granada en el Camp Nou contra el Barcelona (1-2) y ahora tendrá que cumplir ante el Elche para seguir en la cima de la clasificación una jornada más. / EFE