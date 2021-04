Al Khelaifi: "Neymar y Mbappé no tienen excusa para irse"

Liga de Campeones

París, 13 abr (EFE).- El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que la clasificación de su equipo para semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich es un elemento más para que Neymar y Kylian Mbappé renueven porque "no tienen excusa para irse".



"Hemos construido un equipo para ganar todos los torneos, no tienen excusa para irse, lo tenemos todo para ganar todos los títulos, tenemos un gran equipo. Hemos hecho mucho durante años, pero hay que seguir trabajando, mantener la calma, porque la Liga de Campeones no ha terminado", señaló el mandatario a la televisión RMC Sport.



Agregó que las negociaciones con ambos continúan y se mostró confiando en que los dos jugadores más caros de la historia, cuyos contratos acaban en 2022, puedan prolongar sus compromisos con el PSG.



"Estoy muy orgulloso de mi equipo, de esta segunda semifinal consecutiva, nuestro objetivo es llegar a la final y ganar el trofeo. Esta noche han hecho un partido extraordinario, podíamos haber marcado tres o cuatro goles, pero lo importante es que nos hemos clasificado", señaló.



"Tengo confianza en este equipo, siento que ha crecido, que tiene más experiencia. Este año hemos ganado al Manchester, a un gran Barcelona y al Bayern, que para mí es el mejor equipo de Europa. Ahora tenemos que pensar en la liga, que también es importante", comentó.



"Nuestro objetivo es alcanzar a los mejores, llegamos aquí para ganar la Liga de Campeones, pero sabemos que es difícil, que es una competición que se juega en pequeños detalles. Pero tengo confianza en mi equipo, en el entrenador y en el director deportivo. Los jugadores lo han dado todo", indicó. EFE