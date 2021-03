Klopp no ve al Liverpool como candidato a la Champions

Liga de Campeones

Jürgen Klopp no ve al Liverpool como candidato a ganar la Liga de Campeones, pese a la clasificación de su equipo para los cuartos de final tras superar al RB Leipzig.



Los ingleses se metieron entre los ocho mejores de la competición al vencer por 4-0 como global de la eliminatoria al Leipzig, en dos encuentros disputados en Budapest debido a las restricciones para los vuelos entre el Reino Unido y Alemania.



"La única razón por la que juegas esta competición es porque quieres ganarla", dijo Klopp tras vencer al Leipzig.



"Pero tampoco somos tontos y por ahora, no parece que esta temporada vayamos a ganar el título", apuntó el alemán, que tiene a su equipo a siete puntos del cuarto puesto en la Premier League.



"Tenemos que esperar al sorteo y sabemos que será un encuentro extremadamente difícil nos toque quien nos toque".



El Liverpool aspira a conquistar su séptima Copa de Europa y a jugar su tercera final en los últimos cuatro años.



"No podemos pensar tan a largo plazo. Nuestro pensamiento está en el mañana. Hemos tenido un buen momento en la Champions, pero no en la Premier y tenemos que ganar varios partidos para coger ese ritmo de nuevo. Eso nos ayudará en la Champions seguro". EFE