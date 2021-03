Keylor Navas: "Saldremos con las mismas ganas que tuvimos en Barcelona"

Liga de Campeones

El portero costarricense del París Saint-Germain Keylon Navas aseguró que su equipo no bajará los brazos en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona pese al buen resultado logrado en la ida (1-4).



"El equipo está bastante motivado, concentrados en lo que viene, con seriedad, todos estamos con esa motivación al cien por cien, para afrontar el partido con toda la seriedad posible", dijo



"Tenemos claro que para estar en la siguiente fase tenemos que ganar este partido, saldremos con las mismas ganas y si puede ser un poco más que en la ida. No podemos dar menos que el partido pasado", señaló.



Navas, que a sus 34 años afronta su segunda temporada en el PSG, afirmó que han trabajado bien todos los escenarios posibles, que saldrán al ataque pero que también están listos para defenderse si el Barcelona aprieta.



"Tendremos un gran rival enfrente, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar", agregó.



Navas lamentó la baja de Neymar, pero se mostró convencido de que el equipo sabrá adaptarse a ella, como ya hicieron en el Camp Nou.



Aunque reconoció que el Barcelona ha mejorado, el costarricense dijo que nada de eso ha cambiado el respeto que tienen por los blaugrana.



"Para nosotros no cambia nada, el respeto que le tenemos al Barcelona es el mismo y va a ser siempre así. No nos hemos sentido en ningún momento tremendamente superiores. Los partidos duran 90 minutos, tenemos que dar el cien por ciento en cada jugada", dijo.



"Saldremos a atacar, es nuestra mentalidad y tendremos que salir a hacernos respetar en nuestra casa. Sabemos el respaldo que tenemos de los hinchas", comentó el guardameta, que verá como el Parque de los Príncipes cumple un año sin público.



Sobre la motivación que ha mostrado Leo Messi en los últimos duelos aseguró: "Un jugador que no esté motivado en un partido como el de mañana tendría un problema. Son los partidos que todo el mundo le gusta jugar. Nosotros también tenemos jugadores motivadísimos y eso nos da confianza".



Navas indicó que su pasado madridista no le da una motivación especial a la hora de afrontar al Barcelona.



"Me siento muy contento de tener la oportunidad de jugar, siempre tienes la ambición de estar en un partido de Liga de Campeones. Para cualquier jugador medirse al Barcelona es motivante, a todos nos gusta", aseguró. EFE